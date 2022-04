Corse, les nationalistes misent tout sur les législatives

Avec trois députés sur quatre, en 2017 la vague nationaliste avait déferlé sur l'île où des autonomistes entraient pour la première fois au Palais Bourbon. Cinq ans plus tard, ils partent divisés au lendemain du second tour de la Présidentielle.

De discrètes tractations ont démarré pour les élections législatives qui se dérouleront les 12 et 19 juin prochains, mais c'est encore le conditionnel qui prévaut dans ces discussions de couloirs sur les candidats à présenter ou non. Pour l'heure, une seule certitude : après son appel au boycott pour la législative Core in fronte ne présentera pas de candidat.

Le risque de la désunion

Les députés nationalistes accueillis à l'Assemblée Nationale suite aux élections législatives en 2017 © Maxppp - Vincent Isore

Dans la première circonscription de Haute-Corse, Michel Castellani ne devrait pas être menacé par un duel fratricide. Tous les regards sont braqués vers la seconde circonscription. Jean-Félix Acquaviva y défend un bilan politique, notamment avec le lobbying national qu'il a orchestré autour du rapprochement des prisonniers du commando Erignac. Le sortant pourrait toutefois être fragilisé par la candidature de Lionel Mortini, le maire de Beglodère qui est sorti du jeu territorial en juin dispose de solides implantations dans cet ancien fief Giacobbiste.

Dans la seconde circonscription de Corse-du-Sud, un consensus aurait été trouvé pour que ni Femu a Corsica ni Corsica Libera ne présente de candidat contre le PNC et Paul-André Colombani. En revanche les choses sont encore floues dans la première circonscription de Corse-du-Sud, ultime forteresse de droite. Jean-Paul Carrolaggi qui avait raté la marche du second tour pour 13 voix en 2017 va y retourner et bénéficie du soutien du PNC et de Corsica Libera. Le parti de la majorité territoriale va-t-il présenter l'un des siens dans un premier tour qui se résumerait à une primaire? C'est tout l'enjeu de ces négociations sur lesquelles planent le spectre de l'affaire Colonna et du processus politique à venir.