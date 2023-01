Il faudra bien attendre 64 ans minimum pour faire valoir ses droits à la retraite, et ce dès 2030.

Le nombre d'années de cotisation permettant une retraite à taux plein reste inchangé par rapport à la dernière réforme, il est toujours de 43 ans, mais il sera plus vite atteint, dès 2027 au lieu de 2035.

Par ailleurs, la pension minimum atteindra 85% du Smic, soit près de 1.200 euros. Elle concernera tout le monde, même ceux qui ont déjà cessé de travailler.

La gronde des syndicats

Ces annonces ont immédiatement provoqué un tir de barrage des syndicats, unis. Les principales organisations appellent à une journée d'action le jeudi 19 janvier. Des organisations syndicales qui au niveau local, n’ont pas manqué d’arguments pour critiquer le projet de la chef de file du gouvernement. Ainsi, pour Marie-Jo Salvatori, secrétaire de la CFDT Corsica, « cette réforme des retraites, c’est du réchauffer. On invente le fil à couper le beurre. La retraite progressive existe depuis longtemps. Quant à l’embauche des séniors dans les entreprises, c’est une mascarade »

Pour Christophe Bertin, secrétaire FO de Haute-Corse, « on peut très bien apporter des améliorations sans repousser l’âge légal de départ à la retraite. Quand on parle d’une retraite plus équitable, plus juste, on est un peu inquiet »

Jean Brignole, le secrétaire national du STC voit dans cette réforme « un mauvais coup porté aux travailleurs avec un allongement de la durée de cotisation et un report toujours plus loin de l’âge légal de départ ».

Différents arguments qui se retrouvent aussi dans le propos de Jean-Marc Pupponi, représentant du SNES – FSU en Corse du Sud qui indique que « beaucoup de collègues ne se voient pas à 64 ans devant les élèves. C’est un beau métier mais qui est difficile et les gens ne se sentent pas en état de travailler au-delà d’un certain âge ».

Des revendications et des arguments que les organisations syndicales porteront donc en place publique le jeudi 19 janvier à l’occasion d’une grande journée d’action.

La réforme, elle, est attendue en conseil des ministres le 23 janvier, début d'examen au Parlement en février.