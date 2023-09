CORSE : Max Simeoni, un des pères du nationalisme moderne, s’est éteint

« Le sang ne tache pas les mains du peuple corse, il souille celles des hommes qui ont préparé, organisé et commandé un assaut stupide, inutile et inhumain ». Aleria, 1975. Trois mois après les évènements d’Aléria, la vision politique de Max Simeoni était déjà parfaitement tracée. Il ne déviera pas d’un iota, confirmant pour le député de la 2e circonscription de Haute-Corse, Jean-Felix Acquaviva, « une foi inébranlable dans la lutte du peuple corse et la démocratie. S’organiser pour convaincre et non contraindre "

Si les évènements d’Aleria marqueront le début de la lutte nationaliste, il faut remonter aux années 60 lorsque Max Simeoni crée le CEDIC, le Comité d'étude et de défense des intérêts de la Corse, puis le journal Arriti en 1966 « pour remettre en cause le centralisme, la politique de la France et parce qu’il y avait deux quotidiens, sous l’influence de l’administration et des partis politiques. Nos idées commençaient à prendre. Il nous fallait cet organe de presse »indiquait Max Simeoni, fondateur et éditorialiste du journal autonomiste.

Fondateur de l’ARC, de l’UPC, d’Arriti, élu sur la liste des Verts menée par Antoine Waechter, il poursuivra avec le PNC, Partitu di a Nazione Corsa. En 1994, il conduira la liste de la « Fédération Régions et Peuples Solidaires », sans connaitre de succès électoral mais pour la conseillère Exécutive Antonia Luciani, « de part son caractère profondément humaniste, il a ouvert un chemin en tant que précurseur de l’internationalisation de la lutte en France et en Europe »

Max Simeoni avait 94 ans.