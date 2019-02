Corse : tensions persistantes au sein de la majorité territoriale

Corse, France

Le PNC et Corsica Libera n'appelleront pas à voter pour François Alfonsi lors des élections européennes, le 26 mai. Le maire d'Osani, membre de Femu a Corsica, a été désigné pour représenter « Régions et Peuples Solidaires » sur la liste de l'écologiste Yannick Jadot, à la neuvième place. Mais voilà, le choix établit ne convient pas à ces deux composantes de la majorité territoriale nationaliste. Et elles refusent clairement de valider cette candidature. Toutes deux font valoir l'absence de concertation qui a présidé à cette désignation et appellent donc à l'abstention. «Nous prenons acte que nous n’avons pas été associés à la démarche d’une candidature conjointe avec Europe-Ecologie-Les Verts et Régions et Peuples Solidaires » précise Petr’Anto Tomasi. « Donc nous allons porter un discours sur la façon dont nous concevons l’Europe de demain, l’Europe des peuples, une Europe où, le droit à l’autodétermination aurait droit de cité. Mais effectivement, pas de participation dans ces conditions » conclut le président du groupe Corsica Libera à l’assemblée de Corse

Pour Jean-Christophe Angelini il faut que la majorité se ressaisisse. « _Les corses ne comprendraient pas que nous continuions de nous diviser y compris sur des questions comme celle-là. Aujourd’hui, nous sommes au regret de faire valoir, de façon majoritaire, au sein de la collectivité, une position qui est celle que vous connaissez. Et je crois qu’_il est temps que l’on en tire toutes les conséquences pour l’avenir» précise le secrétaire national du PNC.

Du côté de Femu a Corsica, on ne se bouscule pas pour commenter ces divisions. Hyacinthe Vanni renvoie à un conseil du mouvement qui aura lieu lundi. « Je laisse le soin au mouvement de s’exprimer sur ce sujet. Femu a Corsica aura un conseil lundi soir et communiquera par la suite sur sa position. Mais je ne suis pas très inquiet. Chaque tendance s’exprime. Et c’est très bien comme ça » indique le président du groupe à l'assemblée de Corse,

Quant au principal intéressé, François Alfonsi, il se refuse pour l'instant à tout commentaire.