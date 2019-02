Corsica Libera souhaite aller plus loin, plus vite !

Corse - France

Changer de braquet ! La demande des indépendantistes est directe. Fini le temps d’installation de la collectivité unique de Corse, fini aussi le temps dit « d’assainissement de la situation ». Dans les rangs de Corsica Libera on estime qu’il faut désormais dépasser les déclarations d’intention et être plus opérationnel. Et les dossiers ne manquent pas selon le mouvement. De la corsisation des emplois et de sa charte locale pour l’emploi, en passant par la question des espaces stratégiques agricoles ou encore celle de la langue corse, Corsica Libera souhaite accélérer les choses. Et pour ce faire, les indépendantistes considèrent que « la majorité territoriale doit s’exonérer des blocages de l’Etat pour aller plus loin et plus vite ».

Critiques, mais soucieux de préserver l’union des nationalistes, les représentants de Corsica Libera demandent que s’ouvrent des discussions dans la perspective des prochaines échéances électorales, dont notamment les municipales à Ajaccio « pour ne pas reproduire les mêmes erreurs qu’à Prunelli di Fium’Orbu où deux candidats nationalistes s’étaient retrouvés en opposition ».