Côte d'Opale : vers un divorce à la Communauté d'agglomération des Deux-baies en Montreuillois ?

Elles ont déjà un pied en dehors : Etaples, Le Touquet et Camiers viennent de lancer une évaluation des conséquences financières de leur départ de la CA2BM. Cette intercommunalité, née en 2017, de la fusion des territoires de Montreuil, Berck et Etaples, regroupe plus de 50 000 habitants.