Côte-d'Or : Alain Suguenot propose de tester la réouverture au public dans les musées aux Hospices de Beaune

La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, annonce cette semaine plusieurs expérimentations de retour du public dans des lieux ou des événements culturels. Ce sera le cas pour des concerts à Marseille et à Paris et pour un festival reggae en Bretagne. Ces expérimentations donnent des idées au maire de Beaune. Dans une vidéo consacrée au point de situation dans sa ville, Alain Suguenot explique avoir écrit à la ministre.

"Notre Hôtel Dieu peut montrer l'exemple et on peut y mettre les mesures barrières très appropriées, et dans ces conditions, redonner un peu vie à notre ville, et participer à son essor culturel. " explique l'élu.

Beaune mal lotie en vaccins ?

Alain Suguenot regrette également le nombre de doses de vaccins insuffisant réservé à sa ville. Le maire de Beaune compare sa ville avec Lons-le-Saunier qui aurait 1000 doses par semaine alors que Beaune n'en reçoit que 210, et selon Alain Suguenot, ce sera la même chose au mois de mars. Ce qui fait dire à l'élu qu'à ce rythme là, les personnes prioritaires ne seront pas toutes vaccinées d'ici la fin de l'année.