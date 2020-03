Côte d'Or : après 43 ans à la mairie de Renève, Michel Grey ne se représente pas

Michel Grey a bientôt 73 ans. Et il a consacré plus de 40 ans de sa vie à la mairie de Renève, un petit village de Côte d'Or, à l'est de Dijon. D'abord, en tant que conseiller municipal, puis comme premier adjoint et enfin comme maire, pendant près de 20 ans. Mais cette fois, c'est terminé : il ne se représentera pas aux prochaines municipales en mars. "Il y a un temps pour tout !" explique le maire. Il ajoute : "j'ai 73 ans, mais j'ai surtout un gros problème d'audition donc à un moment, il faut savoir arrêter."

"Ce n'est pas moi qui me suis inscrit la première fois sur les listes"

Plus de 40 ans de vie publique qui ont commencé... par hasard. "Ce n'est pas moi qui me suis présenté la première fois sur les listes électorales, c'est mon père qui est venu m'inscrire. Moi, je ne voulais pas être élu !" raconte Michel Grey. Finalement, il reste à la mairie de Renève de 1977 à aujourd'hui.

De fil en aiguille, on monte les échelons et on se prend au jeu !

Mais il n'aura pas de mal à arrêter, en tout cas selon lui. "J'ai fait mon temps, maintenant il y a autre chose. Voyager, bouquiner...", une vraie retraite en somme. Même si décrocher totalement risque tout de même d'être compliqué, surtout dans un petit village où tout le monde le connaît. D'ailleurs, il prévoit déjà "de donner un coup de main" si la future équipe municipale a besoin.

Michel Grey, futur ancien maire de Renève, en Côte-d'Or © Radio France - Soisic Pellet

Des exigences de plus en plus grandes

En 40 ans, Michel Grey a également eu le temps de voir la fonction de maire évoluer. Une fonction devenue beaucoup plus prenante selon lui.

C'est toujours plus, ça c'est sûr...

Notamment de la part des habitants. La commune de Renève attire de nouveaux habitants, beaucoup de jeunes couples avec enfants, "qui ont plus d'exigences que les anciens du village" admet Michel Grey. "Et on doit y répondre, on fait avec" ajoute-t-il.