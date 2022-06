Côte-d'Or : candidat aux législatives, Clément Van Melckebeke fait campagne ... en auto-stop

Le 1er tour des élections législatives, se rapproche, dimanche 12 juin 2022. Dans la 3e circonscription de Côte-d'Or, à la fois urbaine et rurale - elle couvre les cantons de Chenôve, Dijon II, Dijon IV, et Genlis - un candidat fait campagne ... en auto-stop. Clément Van Melckebeke, 31 ans, soutenu par "L'Engagement", le parti du bourguignon Arnaud Montebourg, se présente pour la première fois. On a joué le jeu, et on l'a pris en stop dans la voiture France Bleu jeudi 2 juin 2022, du côté du village de Varanges, près de Genlis.

REPORTAGE - En voiture avec Clément Van Melckebeke, le candidat auto-stoppeur Copier

Pourquoi en auto-stop ?

Pourquoi fait-il du stop plutôt que du porte-à-porte "classique", au delà de l'aspect "communication" auprès des médias ? "J'ai fait beaucoup d'auto-stop quand j'étais étudiant et lycéen, et je trouvais que c'était une idée originale et différente pour faire campagne", répond-il.

Accompagné de son collaborateur Yannis, il attend au bord de la route, le pouce levé, avec son affiche version grand format collée sur un carton d'un bon mètre de haut. "Les gens qui nous croisent voient mon affiche, voient ma tête. Les gens qui nous prennent en stop, on peut discuter un peu plus avec eux, certains nous invitent même chez eux, relate le candidat. Il y a une proximité directe que les gens apprécient : la proximité des hommes et des femmes politiques, ça leur manque".

Un engagement politique récent

Originaire de la campagne auboise, près de Troyes, Clément Van Melckebeke a fait ses études à Dijon, où il travaille aujourd'hui - depuis une dizaine d'années. Il a notamment enseigné l'histoire-géographie dans un lycée professionnel de Chenôve.

"Mon engagement politique est assez récent, raconte-t-il. J'ai adhéré pour la première à un parti politique il y a un an et demi, pour le parti d'Arnaud Montebourg". Il a participé à la campagne pour la présidentielle de l'ancien Ministre de l'Économie,"qui n'est malheureusement pas allée jusqu'au bout". "Les idées et le projet que défend Arnaud Montbourg, on le défend pour les élections législatives", précise Clément Van Melckebeke.

Quelles sont les priorités de son programme ?

Clément Van Melckebeke se présente comme étant de "gauche républicaine et sociale".

Le pouvoir d'achat, la hausse du SMIC et des salaires en général. "Que les gens puissent travailler et vivre dignement".

La défense des services publics (école, santé, transports), qui "doivent être défendus partout". "Il y a une égalité territoriale qui doit être défendue".

La "tranquillité publique", le "droit à la sécurité".