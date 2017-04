Côte-d’Or : deux millions d’euros distribués par le département

La Commission permanente du Conseil départemental de la Côte-d'Or s'est réunie ce lundi 10 avril pour examiner et adopter vingt-cinq rapports pour un montant global de plus de 2 millions d'euros. Voici le détail.

Sur ce budget de deux millions d’euros, un peu moins de la moitié, 821 000 euros sont destinés aux communes et aux territoires. La plus grosse subvention, 500 000 euros, revient à la communauté de communes des Terres d’Auxois pour la réhabilitation du Village Vacances Familles (VVF) à Flée.

La commission a également attribué 32.700 euros d'aides à sept communes pour financer des travaux d'investissement dans le cadre des "Villages Côte-d'Or". Dans le détail, la commune de Buncey va bénéficier d’une enveloppe de cinq mille euros pour la rénovation de l'église, Val-Suzon se voit attribuer 3 800 euros pour la rénovation de la salle des fêtes, 4500 euros à Saint-Germain-le-Rocheux pour l'installation de dispositifs de lutte contre les incendies, Brochon se voit attribuer une participation de 5 000 euros pour l’aménagement d’une aire de jeux, même somme pour la commune d'Aisy-sous-Thil pour la mise en sécurité d'un atelier communal ou encore pour La Motte-Ternant pour la réhabilitation d’un logement. Enfin, Braux se voit verser 4 400 euros pour la rénovation de la salle des fêtes.

On retiendra aussi le vote de deux subventions de 76 500 euros pour la commune de Saint-Julien pour la construction d'une salle polyvalente et pour Tarsul pour le réaménagement de l'espace de rencontres et de loisirs.

Débat autour des orientations budgétaires au Conseil Départemental de la Côte-d'Or ce lundi © Radio France - Thomas Nougaillon

Des aides pour les associations et clubs sportifs ou encore pour les collèges

Le Conseil départemental a décidé également d’aider des associations et clubs sportifs à hauteur de 478.000 euros. La plus importante, 100 000 euros, est destinée au Dijon Hockey Club pour ses missions d'intérêt général. Conformément à ses missions, le département va verser 228.300 euros à vingt neuf collèges de la Côte-d’Or, soit pour de gros travaux d’entretien, soit pour l’achat de matériels notamment informatiques.

Les autres dossiers adoptés ce lundi concernent la politique culturelle et associative à hauteur de 114.000 euros, l'environnement (59.400 euros), la promotion et l'attractivité du territoire (29.400 euros)et le logement (10.000 euros). Ces aides concernent 19 particuliers pour des travaux d'amélioration de leur logement et trois autres particuliers pour des travaux d'accessibilité de leur logement.