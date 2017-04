Côte-d'Or : enquête classée sans suite pour François Sauvadet

Le président du Conseil Départemental de la Côte-d'Or annonce ce lundi, le classement sans suite de l'enquête à son sujet pour délits de favoritisme et détournement de fonds publics. François Sauvadet salue l'issue 'd'une affaire montée de toute pièce".

Soulagé, le président du Conseil Départemental de la Côte-d'Or, François Sauvadet, l'est surement après le classement sans suite de l'enquête ouverte pour délits de favoritisme et détournement de fonds publics. L'enquête avait été ouverte il y a 18 mois et avait donné lieu à des perquisitions à l'hôtel du département et des auditions.

Dans un communiqué, l'élu précise que le Procureur de la République financier du Parquet national financier de Paris vient de décider de classer sans suite "des accusations abjectes portées par les forces dites de progrès du Conseil départemental de la Côte d’Or". L'élu UDI rappelleaussi que "ces accusations avaient été portées dès juillet 2014, à quelques mois des élections départementales." A l'époque, l'opposition avait parlé "d'emploi fictif, de détournement et de favoritisme".

Dans son communiqué, François Sauvadet estime que "les élus de gauche sont renvoyés à leurs coupables responsabilités."