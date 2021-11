Côte-d'Or : le château du Clos de Vougeot se prépare à recevoir Angela Merkel et Emmanuel Macron

Angela Merkel et son époux, ainsi qu'Emmanuel Macron et son épouse sont attendus, ce mercredi 3 novembre, au château du Clos de Vougeot (Côte-d'Or). On vous dit comment cette visite se prépare dans ce temple des vins de la Bourgogne.

La tension monte au château du Clos de Vougeot. Ce lundi matin 1er novembre, à 48 heures de la visite d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron, un vingtaine de gendarmes et d'officiels sortent du château après une première visite d'inspection. Du côté des employés, rien ne filtre, aucune information. Sauf la fierté de recevoir la visite : "on est forcément très fiers qu'ils viennent chez nous, même si on est pas sûrs de les voir", assure l'un d'eux, hors micro.

"On est fiers même si on est pas sur de les voir", assure un employé du château.

Le Clos de Vougeot est un bâtiment construit par les moines de Cîteaux en 1098. Il accueille alors 4 immenses pressoirs sur la route qui mène de Beaune à Dijon. En 2015, le bâtiment devient le siège des climats de Bourgogne. Les terroirs classés au patrimoine de l'Unesco. "Le choix du château s'est fait naturellement. Dans l'esprit de tous les Bourguignons, il est au-dessus des institutions, porté par l'esprit chevaleresque des 12 000 membres actifs que la Confrérie du Tastevin a intronisé au fil des ans pour défendre l'image des vins de Bourgogne à l'échelle de la planète" précise le site du Clos de Vougeot.

L'entrée du château du clos de Vougeot, par où les deux chefs d'Etat vont rentrer ce mercredi. © Radio France - Cédric Hermel

De la vigne autour du château du clos de Vougeot. © Radio France - Cédric Hermel

Ce lundi matin, le lieu reste ouvert aux visiteurs qui déambulent sans mesurer ce qui se prépare en coulisses. "Alors là vous me posez une colle", répond, incrédule, une touriste parisienne, le regard vers le cellier, lieu où vont manger le président français et la chancelière allemande. Cette touriste ignore que les lieux vont accueillir ce diner. Ce mercredi, tout sera fermé au public.

La fierté du maire de Vougeot

Cette visite n'est pas une première dans le château bourguignon. François Mitterrand et Helmut Kohl y sont passés le 1er juin 1993 pour le 61è sommet franco-allemand. Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing et plus récemment, François Hollande, sont aussi passés au Clos de Vougeot.

Lui ne boude ni son plaisir ni sa fierté, le maire de Vougeot, Claude Charles, aura la charge et le privilège de recevoir les deux couples de chefs d'Etat. "C'est un grand honneur pour la commune, surtout de les accueillir dans ce lieu prestigieux, au milieu d'un spectacle magnifique. Nous sommes loin de la mer et pourtant vous avez des vagues de vignes jaune et or", sourit le maire, le regard fixé sur les 81 hectares de vigne qui entourent cette bâtisse historique.

Selon nos informations, la réception va réunir 200 à 300 personnes. La confrérie du Tastevin propriétaire des lieux a proposé à Angela Merkel d'être intronisée "chevalier de la confrérie". On attend pour l'instant la réponse de la Chancelière allemande.

Avant de passer à table ce mercredi, il y aura un cocktail avec des invités triés sur le volet, mais le diner sera réservé exclusivement aux deux couples des chefs d'Etat. Ils passeront à table dans le cellier, la salle du 12° siècle, cœur du Clos de Vougeot.

Le cellier, la salle qui accueillera le diner présidentiel © Radio France - Cédric Hermel

La chef du Clos de Vougeot , Alexandra Bouvret va participer à l'élaboration du menu. On en connait pas encore le détail, il y aura peut être des œufs en meurette puisque le château accueille le championnat mondial de cette recette depuis 2019.

Auparavant un peu de pains d'épices à Beaune

Avant de se rendre dans le temple des vins de Bourgogne, Angela Merkel et son marie seront accueillis par Emmanuel Macron à 17H15 à Beaune. La délégation franco-allemande déambulera dans les rues de la ville avant la visite de la chancelière et de son époux aux célèbres Hospices et leurs toits vernissés. Cette promenade les mènera dans certains commerces emblématiques de notre patrimoine gastronomique français et local. Un arrêt est donc prévu dans la boutique de la célèbre maison du pain d'épice Mulot et Petitjean, tout comme à la cave du Marché aux Vins, afin d'échanger sur le patrimoine viticole bourguignon.