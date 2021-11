Côte-d'Or : le Conseil départemental attribue près de 3 millions d'euros d'aides diverses

Ce lundi 8 novembre 2021, le président du Conseil Départemental, François Sauvadet et les 45 Conseillers Départementaux ont tenu la 2e Commission permanente de la mandature. Au cours de cette réunion, 24 dossiers étaient à l’ordre du jour pour un total de près de trois millions d'euros.

Au total, ce sont près de 3 M€ d’aides départementales qui ont été attribués par la deuxième commission permanente du Conseil départemental de Côte-d'Or.

La répartition des aides départementales

 1,75 M€ au titre des Solidarités humaines

 550 000 € au titre de la Jeunesse, de la Vie associative et de l’Education

 413 900 € au titre de l’Agriculture et du Développement durable

 134 235 € au titre de la Mobilité et des Infrastructures (routes et numérique)

 43 200 € au titre du Développement local et de l’Attractivité

 6 300 € au titre des Affaires Financières, Générales et des Ressources Humaines.

Dans le contexte de crise sanitaire, économique et sociale, le Conseil Départemental entend ainsi montrer qu'il rester un acteur incontournable des solidarités et de l’aménagement du territoire.

Des sujets plus particulièrement ciblés par cette Commission permanente

les aides à l’acquisition de vélos à assistance électrique

L'acquisition de 200 vélos à assistance électrique pour les agents départementaux, la création d’une aide forfaitaire de 250 € pour les Côte-d’Oriens qui souhaitent acquérir un vélo électrique pour leur déplacement domicile-travail et l’accompagnement financier des intercommunalités pour mettre à disposition un parc de vélos à leurs administrés (dans la limite de 15 vélos par communautés de communes).

Adoptés en avril 2021, ces dispositifs rencontrent un vif succès : près de 1 100 demandes ont d’ores et déjà été déposées par des particuliers. Le Département a ainsi accordé au cours de cette Commission permanente 133 200 € d’aides à l’acquisition de vélos électriques à 522 particuliers. Au total, depuis la création de ce dispositif, le Département a déjà soutenu l’acquisition de 1 070 vélos électriques.

les aides à la construction, l’extension et la restructuration des d’établissements sociaux et médico-sociaux

Le Département a accordé au total 1,73 M€ en faveur de 5 établissements, répartis comme suit :

 130 344 € à Orvitis pour la reconstruction du Foyer de l’Arche à Chenôve, géré par l’association L’Arche

 178 355 € à l’association L’Arche pour la reconstruction de son Centre d’Activités de Jour à Chenôve

 1 301 851 € pour la restructuration de l’EHPAD de Laignes dont 1 M€ de subvention exception à l’investissement

 82 323 € à Habellis pour l’extension de l’EHPAD Marcel Jacquelinet à Longvic

 46 512 € pour la restructuration de l’EHPAD du Centre hospitalier d’Is-sur-Tille (solde de la subvention de 58 140 € attribuée en 2017).

les aides pour adapter les logements des personnes âgées à la perte d’autonomie

Le Département aide au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées qui souhaitent rester chez elles le plus longtemps possible. A ce titre, il contribue à la prise en charge financière des travaux d’adaptation de l’habitat liés à la perte d’autonomie. Le Département a ainsi accordé au cours de cette Commission permanente 10 100 € d’aides à 11 bénéficiaires qui ont engagé des travaux d’adaptation de leur logement.

le soutien au monde agricole

Au cours de cette Commission permanente, le Département a accordé 100 900 € en faveur de 83 projets différents portant sur la création de cheptel ovin, l’investissement ovin dans du matériel spécifique, la création d’équipements de récupération d’eau…

les Ateliers Jeunes

A l’instar du festival Arts et Scènes, avec ses 18 spectacles proposés aux territoires avec plus de 120 représentations, le Département finance les Ateliers Jeunes au cours desquels :

 les jeunes ont la possibilité d’expérimenter un certain nombre d’activités, de questionner leurs pratiques en vue de renforcer leurs compétences psychosociales et de développer leur sens du mieux-vivre ensemble

 les parents peuvent échanger et s’informer sur un certain nombre de problématiques relatives à leur(s) enfant(s).

Les commanditaires de ces actions peuvent être les établissements scolaires (collèges et lycées) ou les collectivités territoriales portant des actions en direction de la jeunesse. Le Département apporte une subvention à hauteur de 80 % du coût de chaque opération. Pour cette 4e édition de ce dispositif, le Département accorde plus de 55 000 € à 40 commanditaires pour la mise en œuvre de 185 ateliers, soit une augmentation de l’offre proposée de 30 % par rapport à la 3e édition.