Côte-d'Or : le Conseil départemental veut aider les communes de la Métropole Dijonnaise

Le but de cette session était le vote du budget supplémentaire 2019. En clair il s'agissait d'apporter quelques corrections au budget voté en début d'année. Ce budget supplémentaire s'élève à un peu plus de 47 millions d'euros. Sur ce budget supplémentaire 42,5 millions sont inscrits en dépenses d'investissement et 5,2 en dépenses de fonctionnement.

Un ajustement "extrêmement limité"

C'est un ajustement "extrêmement limité" s'est félicité le président du Conseil départemental, l'UDI, François Sauvadet. "La bonne nouvelle c'est que l'an dernier nous n'avons pas dépassé les 1,2% qui nous étaient fixés par le gouvernement comme plafond de dépense. Nous n'aurons pas à redonner l'argent. Puisque vous connaissez le principe : si on dépassait ce plafond, l'État aurait prélevé le dépassement. C'est donc une bonne nouvelle car pour l'essentiel il s'agit de crédits qui vont aller aux aller aux communes et aux intercommunalités via les Contrats "Cap 100% Côte-d'Or" pour financer les grands investissements".

"Un manque criant d'investissement"

Si l'opposition reconnaît la gestion saine du département, par la voix de Paul Robinat, 1er vice-président des Forces de Progrès et conseiller départemental divers gauche du canton de Talant, elle dénonce un "manque criant d'investissement" dans notre département. Avec, explique Paul Robinat, -500 000 euros pour les personnes âgées ou encore -300 000 euros pour le social. En session, le président du Conseil départemental a rappelé que -malgré un contexte délicat- les impôts n'ont pas augmenté depuis 6 ans dans le département.

Un accord de partenariat avec les pôles urbains de la métropole dijonnaise

Autre point à l'ordre du jour "la création d'un accord de partenariat avec les pôles urbains de la métropole dijonnaise". De quoi s'agit-il au juste? Le Conseil départemental se propose de financer des projets d'aménagements des 7 communes les plus importantes de la Métropole, hors Dijon. Les explications de François Sauvadet. "Je dis venez autour de la table si vous avez des projets d'aménagement qui sont dans vos compétences on va vous accompagner à hauteur de 20 à 50% et à hauteur de 1 million d'euros, donc ce n'est pas rien!"

"C'est quelque chose qui existe déjà"

Du côté de l'opposition départementale et des forces de progrès on dénonce une "stratégie de communication". Céline Tonot, conseillère départementale PS du canton de Longvic-Gevrey-Chambertin et 1ère adjointe à la ville de Longvic. "C'est quelque chose qui existe déjà! On ne le remet pas en cause. Mais nous trouvons qu'il s'agit d'une opération de communication. Les partenariats ont toujours existé avec les communes quelles qu'elles soient".

"C'est un peu de l'esbrouffe"

Même chose pour Nathalie Koenders, conseillère départementale sur Dijon 2 et 1ère adjointe à la ville de Dijon. "Bien sûr sur le papier c'est un beau projet. Mais quand on gratte un peu on voit que c'est un peu de l'esbrouffe. D'ailleurs beaucoup de communes ne sont pas au courant. On sent bien que c'est en réaction à la Métropole, c'est très creux."

Patrick Chapuis, conseiller départemental et maire de Fontaine-les-Dijon, est membre de la majorité départementale il répond à ces accusations de la gauche. "Le département ne pourra plus aider les communes de la Métropole dans le cadre des compétences transférées. Et il y aura donc d'autres dispositifs pour manifester notre soutien à ces communes" lâche-t-il.