Côte-d'Or : le département abandonne le transport scolaire et se prépare au passage du Tour de France

Le conseil départemental de Côte d'Or s'est réunit une dernière fois avant l'été ce lundi 26 juin. Les élus se sont notamment penchés une dernière fois sur le dossier des transports scolaires avant son transfert à la région. Au programme également le passage prochain du Tour de France en Côte-d'Or.

Pour la dernière fois, les élus du conseil départemental de la Côte-d'Or se sont penchés ce lundi sur le dossier des transports scolaires. Le 1er septembre 2017, c'est la Région qui va récupérer cette compétence, mais c'est donc le département qui a organisé les choses pour que tout soit prêt à la rentrée. En moyenne, la prise en charge du transport scolaire d'un élève s'élève à 1401 euros chaque année. Les communes prennent en charge 190 euros par élève et le reste, était à la charge du département. A la rentrée, ces transports scolaires resteront gratuits et François Sauvadet, le président du conseil départemental voudrait que ça continue.

La menace existe à la rentrée 2018, François Sauvadet, président du Conseil Départemental de la Côte-d'Or

"On risque de passer à la semaine à quatre jours, ce qui veut dire que les trente millions d'euros que nous avons transférés à la région pour assumer les transports scolaires et les transco, devra permettre, s'il y a de l'argent supplémentaire, au moins d'éviter de faire payer les parents d'élèves. Car la menace existe toujours, pas à cette rentrée mais à la rentrée suivante. En dépit des promesses que la président du Conseil Régional a faites, elle envisage de faire payer des frais de dossiers à hauteur de 120 euros. Ca représente 10% des frais de transports, donc ce n'est pas des frais de dossiers et ça remet en cause la gratuité." explique le président du département.

Beaucoup de travaux en prévision du Tour de France

Le 7 juillet, les coureurs passeront par le département, entre Châtillon-sur-Seine et Nuits-Saint-Georges. Les coureurs rouleront donc sur des routes quasi neuves puisque le département a dépensé 366 000 euros. Sur les 164 km du parcours côte-d'Orien il y a eu quelques changements. D'abord, le département a décidé de refaire l'enrobé sur certaines parties et notamment sur certains ponts pour une facture de près de 100 000 euros.

Il y a eu aussi des travaux d'accotements. Le département a installé des vibreurs dans certains virages, ces petites bandes de bétons en relief qui sont sensés permettre d'éviter les sorties de route. 270 000 euros ont été dépensés pour la signalisation et pour faire des passages au dessus des fossés mais Hubert Poullot, le président de la commission transports au département, précise que ces travaux auraient été faits de toute manière, ils ont juste été un peu avancés pour le Tour de France.