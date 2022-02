A l’occasion de la séance du Conseil départemental de ce lundi 7 février et à la demande du président François Sauvadet, une délibération a été adoptée à l’unanimité pour doter en masques FFP2 les communes et intercommunalités qui en manifesteraient le besoin.

Côte-d'Or : le département dote les communes et intercommunalités de masques FFP2

Boîtes de masques de protection chirurgicaux et FFP2 contre le coronavirus covid-19

A compter d’aujourd’hui, des masques de type FFP2 pourront être fournis aux collectivités qui en feront la demande. Le Département met à disposition sa puissance d’achat au service des communes et intercommunalité. En effet, grâce à un accord cadre passé avec plusieurs fournisseurs et au vu des quantités importantes de masques commandés par le Département depuis le début de la pandémie, des tarifs plus avantageux sont obtenus. Le prix moyen d’un masque FFP2 est de l’ordre de 0,50 euros. Comme précédemment, au titre de la solidarité territoriale, le Département prendra à sa charge 50 % du coût d’acquisition des masques FFP2.