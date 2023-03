Côte-d'Or : le département prolonge le prix de la cantine à deux euros dans les collèges

Les élus du Conseil départemental de Côte-d'Or étaient réunis en session ce lundi 20 mars à Dijon.

ⓘ Publicité

Une aide pour les artisans des métiers de bouche

Parmi les différents dossiers soumis aux votes des conseillers, les élus se sont prononcés favorablement et à l'unanimité pour verser une aide exceptionnelle aux "métiers de bouche" (boulangers, charcutiers, bouchers, ... ) pour les aider à faire face à l'explosion des coûts de l'énergie. Le montant de cette aide est fixé à 1.500 euros pour un couple d'artisans et à 750 euros pour un artisan seul. Cette aide est mise en place, en partenariat avec la Chambre des Métiers jusqu'au 31 décembre 2023. Elle concerne tous les artisans qui n'arrivent plus à dégager de bénéfices de leur activité.

Des repas à deux euros dans les cantines des collèges

Le conseil départemental de la Côte-d'Or s'est également prononcé en faveur du maintien de prix du repas à la cantine dans les collèges à deux euros. Cette mesure va coûter cinq millions 700.000 euros au département. La majorité reconduit cette aide pour la quatrième année de suite et assure que cette mesure permet de maintenir la fréquentation des cantines. Elle augmente d'ailleurs légèrement de 5.5%.

Un soutien moral à la maternité d'Autun

Le département apporte également son soutien aux élus et aux personnels de la maternité d'Autun (Saône-et-Loire) en adoptant un vœu à l'unanimité pour réclamer son maintien. Cette maternité, la seule dans le Morvan, couvre 130 communes aux alentours. Pierre Poillot, élu d'Arnay-le-Duc porte ce texte car il estime que cette maternité est indispensable pour garder tout ce territoire attractif.

"Si Autun ferme, la maternité de Semur-en-Auxois sera la prochaine sur la liste", assure l'élu. L'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté envisage sa suspension définitive à cause d'un manque récurrents de médecins. Le ministre de la Santé, François Braun a annoncé sa venue sur place courant mars pour "faire des annonces."