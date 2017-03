Côte-d'Or : le FN à la rencontre des électeurs des zones rurales

La campagne présidentielle bat son plein et pour les soutiens de Marine Le Pen, candidate du Front National, les tractages se font en priorité dans les zones rurales. C'est le cas en Côte-d'Or où une petite dizaine de militants FN tractaient cette pour la candidate à Bourberain, commune de 374 âmes.

La candidate du FN en bonne place dans les sondages

Selon le sondage quotidien Ifop-Fiducial publié ce lundi (13 mars 2017), Marine Le Pen se qualifierait pour le second tour de la présidentielle avec 26,5% des intentions de vote au premier tour. Elle devance Emmanuel Macron 25% et François Fillon 19%. Mais au second tour Emmanuel Macron battrait Marine Le Pen, avec 60,5% de voix contre 39,5%. Un sondage réalisé du 9 au 13 mars auprès d'un échantillon de 1.397 personnes inscrites sur les listes électorales extrait d'un échantillon de 1.500 personnes de 18 ans et plus. Du coup ses militants battent la campagne.

La ruralité au cœur de la campagne du FN

En zone rurale les militants mettent l'accent sur des thèmes comme l'emploi, les retraites, la fermeture des services publics. Mais certains thèmes continuent à hanter les militants comme l'immigration. Avec ce programme lissé et dédiabolisé le FN espère envoyer Marin Le Pen à l'Elysée.

Un programme qui séduit près d'un quart des électeurs, selon les derniers sondages parus.

L'élection présidentielle 2017 aura lieu les dimanches 23 avril et 7 mai prochain.