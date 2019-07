Côte-d'Or : le scepticisme des élus face au projet de loi pour répondre à la crise de vocation des maires

Côte-d'Or, France

Il y a urgence : selon une récente étude du Cevipof, un maire sur deux ne souhaiterait pas se représenter en mars 2020 pour les prochaines municipales. Alors pour tenter de séduire les élus, et leur simplifier la vie, le gouvernement a présenté ce mercredi 17 jullet 2019, le projet de loi « Engagement et proximité ». Un texte qui propose par exemple un droit à la formation automatique en début de mandat, une prise en charge par les conseils municipaux des frais d'avocat pour les litiges et une augmentation de l'indemnité des maires.

"C'est une première étape mais il faudra aller au-delà " Ludovic Rochette le président de l'Association des Maires en Côte-d'or

Ludovic Rochette approuve l'initiative "c'est une première étape" dit le président de l'Association des Maires de Côte-d'Or, qui reste plus nuancé sur le fond, "il faudra aller au-delà et ne pas faire que des mesures gadget car l'urgence est là et il ne faudrait pas que le dialogue engagé s'arrête. Ce serait terrible, pas uniquement pour les communes mais pour les populations."

"Des annonces d'opportunité" Michel Lenoir, maire de Saint-Julien

A quelques mois des prochaines municipales, Michel Lenoir hésite encore à repartir. Maire depuis 42 ans à Saint-Julien, petite commune de 1481 habitants, près de Ruffey-lès-Échirey, l'élu n'a rien perdu de la passion qui l'anime pour sa commune mais reconnait que la tâche est devenue très lourde. "C'est très compliqué car au-delà de la fonction de maire, il y a des tas de fonction annexes qui nous prennent beaucoup de temps. Et puis surtout on n'a plus confiance en l'État."

Manque de confiance et de considération

Trop de changements de cap et trop de pouvoirs retirés aux communes donnés aux communautés de communes. Pour Michel Lenoir, ce projet de loi n'apporte pas la bonne réponse à la question. "On parle d'augmentation des indemnités mais ce n'est pas une question d'argent ni même de formation.

"On nous enlève nos compétences et on ne nous fait plus confiance. Il suffirait que l'État réaffirme l'existence des communes et fasse en sorte que les communautés de communes soient des boites à outil et pas des organismes supra-communautaires" conclut l'élu. En attendant, le maire qu'il est, hésite encore à repartir, pour les prochaines élections municipales de 2020.

De son côté, Sébastien Lecornu, le ministre chargé des Collectivités territoriales espère faire voter le texte au plus tard en tout début d'année prochaine, juste avant le scrutin.