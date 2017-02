Côte-d'Or : Les élus de la communauté de commune de Gevrey - Nuits baissent leurs indemnités

La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges réunie en Assemblée délibérante le Jeudi 9 février 2017 a voté une baisse de 20% de l’enveloppe indemnitaire des élus.

Voilà une décision qui va surement faire plaisir aux administrés de la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges. Ses élus réunis en Assemblée délibérante ont voté ce jeudi soir une baisse de 20% de leur enveloppe indemnitaire. Cette proposition émanant du président Christophe LUCAND vise à adresser aux habitants un signal fort.. Elle va permettre de réaliser une économie nette de plus de 56 000 € par an, soit près de 170 000 € jusqu’à la fin du mandat dans trois ans.

La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges a été créée au 1er janvier 2017. Elle rassemble les communautés de communes de Gevrey-Chambertin, Nuits-Saint-Georges et du Sud Dijonnais. Cette nouvelle intercommunalité est composée de 30 000 habitants répartis en 56 communes sur 459 km². C'est la communauté de communes la plus importante de Côte d’Or.