Côte-d'Or : les maires s'opposent aux nouvelles zones de revitalisation rurale

Une nouvelle cartographie du zonage de revitalisation rurale a été élaborée pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2017. Elle prévoit une réduction conséquente du nombre de communes du département exclues des ZRR. Les maires demandent à être reçus par la préfète de la Côte-d'Or.

Les élus réunis au sein de l'association des maires de la Côte-d'Or et les présidents de communauté de communes se sont retrouvés ce samedi 8 avril pour évoquer le nouveau zonage de revitalisation rurale. La nouvelle mouture prévue pour entrer en vigueur dès le 1er juillet prochain, ne leur convient pas du tout. Elle prévoit en effet, une réduction conséquente du nombre de communes du département exclues des ZRR . On passerait de 402 communes actuellement à 215 (38 entrées et 225 sorties). Cette réduction s’explique par une modification du classement en ZRR, désormais fondé sur de nouveaux critères (densité de population et revenu par habitant), mais surtout pris en compte à l’échelle intercommunale, et non plus commune par commune.

Pour les élus, ce nouveau zonage concerne plusieurs territoires de la Côte-d’Or mais contredit d’autres dispositifs de revitalisation et s’ajoute à la remise en cause d’autres zonages (tels que les zones défavorisées simples –ZDS- de développement rural d’aide à l’agriculture). Une situation que déplore le conseil d’administration de l’Association des Maires de France 21. Il dénonce "cette évolution néfaste aux territoires ruraux" et mandate le bureau exécutif de l’association pour demander à la préfète un rendez-vous, dans les meilleurs délais, à ce sujet.