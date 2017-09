Côte-d'Or : pour le sénateur LREM François Patriat, "la méthode employée par le gouvernement est la bonne!"

C'est la première grosse confrontation entre les syndicats et le gouvernement ce mardi à propos de la réforme du code du travail. Le sénateur de Côte-d'Or, François Patriat pense que la mobilisation sera moindre que lors des manifestations contre la loi El Khomry.

François Patriat est attendu ce mardi matin à Matignon pour une réunion de majorité, comme tous les mardis, pour discuter autour du premier ministre et avec les autres groupes , des principaux sujets d'acualité. Cette réunion intervient le jour même ou plusieurs syndicats appellent à une journée de mobilisation contre la réforme du code du travail. C'est le premier mouvement social sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Le sénateur de la Côte-d'Or est l'un de ses plus fervents soutiens depuis la première heure. France Bleu Bourgogne l'a interrogé à cette occasion

Cette mobilisation des opposants à la loi travail vous inquiète ?

"C'est une opposition qui a été décidée par la CGT avant même de connaitre les ordonnances donc quoi qu'ait été la nature de l'habilitation, la CGT aurait de toute façon mobilisé pour être contre toute loi d'évolution du code du travail. Je pense que les Français ont compris qu'Emmanuel Macron, dès qu'il a été investit, a décidé de mettre en oeuvre son programme, et son programme passe par des mesures à la fois de simplification et de protection. Je pense qu'il y aura des manifestants. Je pense qu'ils seront nombreux mais je pense aussi que la majorité des Français ne les suivront pas. Les manifestations n'auront pas l'ampleur de celles contre la loi El Khomry. La méthode employée par le gouvernement est la bonne puisqu'elle permettra de réformer dans le bon sens."

Les récents propos d'Emmanuel Macron sur son intention de réformer la France sans rien céder "aux fainéants, aux cyniques et aux extrêmes" ont été vivement critiqués.Est-ce que comme lui, vous pensez que les gens qui seront dans la rue ce mardi sont soit des fainéants, des cyniques ou des extrêmes ou simplement des citoyens inquiets ?

"C'est faire injure au président que de dire qu'il s'est adressé aux gens qui vont manifester. Le président s'est adressé aux politiques qui, par manque de courage par le passé, n'ont pas su décider ou n'ont pas voulu, mais en aucun cas, ses paroles étaient pas destinées aux Français qui travaillent et qui se lèvent tous les jours!"

Les syndicats dénoncent une réforme qui va moins bien protéger le salarié, et qui plus est, ne pas permettre d'embaucher, alors franchement pour vous, est-ce que permettre de licencier plus facilement va créer des emplois ?

"Ces ordonnances ne sont pas faîtes pour licencier plus facilement mais pour créer plus de CDI. Ce qui va créer des emplois, c'est la réforme de l'indemnité chômage et la réforme de la formation professionnelle ou encore la réforme dans les domaines de l'environnement ou encore dans les écoles. Ce ne sont pas les ordonnances qui vont faire disparaître le chômage!"