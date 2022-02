Côte-d'Or : Saulieu se prépare au meeting d'Eric Zemmour

Dans les rues de Saulieu (Côte d'Or), peu de passants semblent s'opposer à la venue d'Eric Zemmour. Les partisans du polémiste d'extrême droite et candidat à la présidentielle ont créé la surprise, ce dimanche soir, en annonçant un meeting national dans la commune de 2 300 habitants, au cœur du Morvan.

"Il vient dans les petits villages, pas que dans les grandes villes et c'est super", estime Danny, croisé dans le bourg. "C'est quelqu'un qui est pour le peuple, et s'il peut apporter des bonnes idées avec la crise que l'on vit en ce moment, c'est tant mieux. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, pas quelqu'un qui a la tête dans les étoiles. J'aimerais bien voter pour lui", confie-t-il. Un geste apprécié par la plupart des sédélociens rencontrés. "C'est une ouverture d'esprit et c'est normal", pour Laurent. "Chaque candidat a le droit à la parole et donc de venir. C'est bien d'avoir un peu de tous les horizons." D'ailleurs Laurent devrait lui aussi assister au meeting à l'espace Jean Bertin-Foirail.

Des appels à une contre-manifestation

Ce ne sera pas le cas de Sophie, attablée dans un café et désabusée des politiques. "Je ne vois pas pourquoi je me déplacerais, parce que de toute façon, en bout de course, rien ne bouge alors je ne vois pas à quoi ça servirait. Ceux qui viennent, je les respecte, ceux qui ne viennent pas, je les respecterai aussi, chacun a le droit d'avoir ses opinions." Elle devrait même éviter de se rendre ce samedi à Saulieu, de peur du "remue-ménage".

Car tous les Côte-d'Oriens ne partagent pas cette position. Trois syndicats appellent à une contre-manifestation à Saulieu. La CGT, FSU et Solidaires invitent à se mobiliser, comme déjà fin janvier à Dijon lors d'un rassemblement de soutien à Eric Zemmour. "Il a tout à fait le droit de tenir un meeting et de s'exprimer publiquement, mais nous pensons que nous avons aussi le droit et nous estimons que c'est un devoir, de montrer que face à ses discours, d'autres sont possibles et notamment une vision d'une société plus juste, plus égalitaire", explique Théo Contis, co-secrétaire départemental de Solidaires.

_"C'est-à-dire qu'il est candidat, il peut venir où il veut, mais il faut bien qu'il ait conscience qu'il y aura toujours, face à ses idées d'extrême-droite, des gens qui se mobiliseront pour montrer qu'il y a une opposition et que, contrairement aujourd'hui, au battage médiatique, il y a d'autres gens qui portent d'autres discours et d'autres espoir_s." Le rendez-vous est donné à 13 heures, sans plus de précisions pour le moment. Un appel relayé également par plusieurs collectifs, comme Les Tanneries ou Dijon Antifa.

'Sereins" du côté d'Eric Zemmour

De leur côté les organisateurs semblent plutôt sereins. "Pas de crainte particulière", assure Loup Bommier, maire de Gurgy-le-Château et qui a apporté son soutien à Eric Zemmour. "Tout est bien encadré comme cela s'est passé ailleurs", poursuit-il. Eric Zemmour "n'était pas encore venu en Bourgogne Franche-Comté. La question s'est posée de savoir où aller et on a choisi un bourg, ou en tout cas, un village qui était très représentatif de la Bourgogne. Il se situe en Côte-d'Or et en même temps presque aux confins de la Saône-et Loire, de la Nièvre et de l'Yonne donc un lieu de rendez-vous qui va être très typé d'un point de vue régional et d'ailleurs qui trouve du répondant puisque l'on a déjà 1000 inscrits au meeting."

Un rassemblement qui, comme tous les meetings électoraux, n'est pas soumis au pass vaccinal ou sanitaire, mais qui se fait uniquement sur inscription en ligne. Les thématiques abordées lors de ce meeting de Saulieu sont pour l'instant gardées secrètes par l'équipe du candidat.