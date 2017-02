Côte-d’Or : Talant prolonge sa concertation sur le Plan Local d’Urbanisme

La ville de Talant a décidé de prolonger de quelques jours la concertation ouverte en vue de l’élaboration de son prochain Plan local d’Urbanisme. Les habitants ont jusqu’à la fin du mois de février pour remplir le questionnaire distribué courant décembre.

Dans un communiqué publié ce jeudi 9 février, la mairie de Talant explique qu’à la demande des habitants et pour permettre une concertation la plus large possible tout en prenant en compte les évolutions de calendrier qui semblent se dessiner au Grand Dijon, la Ville de Talant a décidé de prolonger jusqu’au 28 février le délai pour répondre au questionnaire sur le PLU i HD, plan local d’urbanisme intercommunal – Habitat & Déplacements.

Tous les Talantais qui le souhaitent peuvent répondre au questionnaire distribué en boîtes aux lettres courant décembre (des exemplaires sont également disponibles dans les accueils municipaux) ou directement sur talant.fr.

Une présentation des premiers résultats est programmée dans le cadre de prochaines réunions de quartier.