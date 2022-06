Côte-d'Or : un énorme atelier pour préparer et envoyer la propagande électorale

Pour le 2e tour des législatives, chaque citoyen va recevoir une enveloppe contenant de la propagande électorale. Pendant deux jours, plus de 250 volontaires de la Préfecture de Côte-d'Or et d'autres collectivités locales s'activent à Dijon pour les confectionner. Reportage.

On se croirait dans les ateliers du Père Noël, sauf qu'à la place des jouets, ce sont des programmes et des bulletins de vote

Dimanche 19 juin 2022 aura lieu le second tour des élections législatives. Qui dit élection dit grande enveloppe blanche dans la boite aux lettres, avec à l'intérieur les programmes et les bulletins des candidats : la propagande électorale. Au premier tour, il y avait 368.500 inscrits sur les circonscriptions de Côte-d'Or. Soit autant d'enveloppes à préparer. Les dépôts de candidatures étant clos seulement depuis mardi soir, elles sont confectionnées depuis mercredi 15 et jusqu'à jeudi 16 juin par plus de 250 personnes, installées dans l'immense 2e étage du Palais des Congrès de Dijon. La Poste sera ensuite chargée de les distribuer, avec un caractère prioritaire.

