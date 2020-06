Côte-d'Or: un plan de soutien économique examiné lundi 15 juin par le département

Le Conseil départemental de la Côte-d'Or se réunira en formation plénière lundi 15 juin 2020 à partir de 9h00 pour examiner le Plan de soutien de la Côte-d'Or aux territoires, aux activités et aux associations. Cette session extraordinaire se tiendra à Dijon.

Alors que le gouvernement annonce, ce mercredi 10 juin, une nouvelle rallonge de 45 milliards d'euros pour soutenir les secteurs les plus fragilisés, le département de la Côte-d'Or programme à son tour une session extraordinaire lundi prochain à Dijon.

"La gravité de cette récession appelle une réponse massive, et c'est cette réponse massive, immédiate et efficace que nous avons apportée", a affirmé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire à l'issue du conseil des ministres de ce mercredi. On verra ce qu'il en est en Côte-d'Or avec le plan de soutien qui sera proposé aux conseillers départementaux le lundi 15 juin en formation plénière.

Quelles réponses départementales à la crise ?

Ce plan de soutien va concerner les territoires, les activités et les associations, dont beaucoup se retrouvent en situation délicate, faute d'avoir pu organiser les manifestations qui leur permettent souvent de se financer.

Cette session extraordinaire débutera à 9h00 dans la salle d'honneur de la Cité Henry-Berger, rue Joseph-Tissot à Dijon, pour permettre le respect des gestes barrières et des règles de distanciation physique.