Côte-d'Or : une sortie en campagne pour Elisabeth Borne sur le thème de la biodiversité

Les chants des petits oiseaux ont remplacé le bruit des casseroles. La Première ministre Elisabeth Borne est en visite dans le nord de la Côte-d'Or ce vendredi 26 mais, avec une première étape au Parc national de forêts, à Chatillon sur Seine. Elle est accompagnée de Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Sarah El Hairy, Secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du Service national universel et Bérangère Couillard, Secrétaire d'État chargée de l'Écologie.

Le ministre de l'Agriculture est aussi du voyage © Radio France - Thomas Nougaillon

"La Première ministre doit présenter l’action du gouvernement en matière de protection de la biodiversité, à quelques semaines de la présentation de la stratégie nationale pour la biodiversité, qui sera enrichie par les échanges avec les acteurs de terrain rencontrés durant le déplacement" précise la préfecture de Côte-d'Or.

"En charge de la planification écologique, la Première ministre aura aussi l’occasion de détailler la stratégie de répartition des émissions de gaz à effet de serre, quant aux forêts et ses puits de carbone, qui a été présentée le lundi 22 mai devant les membres du Conseil national de la Transition écologique."

La première Ministre accompagnée de François Sauvadet, président du Département de la Côte-d'Or et Hubert Brigand, député de la circonscription © Radio France - Thomas Nougaillon

Bon nombre d'élus locaux sont présents pour cette occasion. Elisabeth Borne en profite aussi pour échanger avec un groupe d'élèves lors d'un atelier pédagogique sur l'environnement.

Des petits Côte-d'oriens face à la Première ministre © Radio France - Thomas Nougaillon

Les opposants tenus à l'écart

Le lieu précis de la visite d'Elisabeth Borne et des membres du gouvernement a été soigneusement tenu secret jusqu'à la dernière minute afin d'éviter la présence de manifestants opposés à la reforme des retraites. Les journalistes ont du prendre une navette au départ de Dijon sans même connaitre leur destination précise.

Une banderole des opposants - Source CGT (DR)

La Première ministre a donc peu de chances d'entendre les casseroles des militants CGT et autres manifestants, qui se trouvent cantonnés à l'entrée de Chatillon-sur-Seine. "Nous sommes une centaine (une quarantaine de personnes selon la gendarmerie -ndlr-), et nous sommes pris en nasse par les forces de l'ordre en plein milieu des champs" déplore un responsable de la CGT 21. "Notre demande d'audience faite hier reste sans réponse à cette heure."

La demande d'audience de la CGT reste pour l'instant sans réponses - Source CGT (DR)