Cotentin Agglo veut renforcer son attractivité économique et touristique en 2021

Après 3 années marquées par la création et le lancement des premiers projets, la communauté d'agglomération qui compte 183.000 habitants doit entrer dans une nouvelle phase. Son président se donne deux grandes priorités : le développement économique et la qualité de vie.

Cotentin Agglo accompagne l'économie locale touchée par la crise sanitaire.

2 500 entreprises ont été appelées par la cellule d'écoute créée début décembre dernier et déjà 86 entreprises qui ne bénéficient pas des aides nationales, ont reçu entre 1 000 et 5 000 euros d'aides. Ce sont principalement des entreprises des secteur du tourisme, de l’événementiel ou du monde sportif.

10 étudiants ont également été recrutés dans les pôles de proximité de la collectivité.

Et puis, le soutien à l'économie locale, c'était aussi pendant les fêtes la mise en vente des box du Cotentin avec des produits du territoire. Plus de 900 box ont été vendues dans 66 départements et même à l'étranger puisque certaines sont parties en Allemagne, au Canada et même à Taïwan.

Nous allons développer une stratégie maritime avec la valorisation de la ressource, la recherche et la formation, affirme David Margueritte

En 2021, le développement économique sera axé autour de la valorisation du côté maritime et de ses 220 kilomètres de côtes.

La MEF, Maison de l'Emploi et de la Formation, va adapter son offre vers les filières maritimes et pas seulement les énergies marines renouvelables.

La formation sera l'un des axes de développement pour renforcer l'attractivité du Cotentin.

Une école de cuisine des produits de la mer sera créée d'ici 18 mois avec l'aide du grand chef Bernard Leprince, originaire de Cherbourg. Intechmer, l'institut des techniques de mer, sera entièrement rénové pour un budget de 11 millions d'€uros et le futur bâtiment IFSI, l'école d'infirmières, sera lancé pour une ouverture en 2023 sur un nouveau site.

David Margueritte espère que le campus universitaire de Cherbourg voit son effectif augmenter de 20 % d'ici 10 ans.

Le Cotentin va renforcer son attractivité touristique pour que le territoire devienne une destination de premier choix. La signalétique sera par exemple modifiée et les chemins de randonnées mieux balisés.

Vivre dans le Cotentin, ce n'est pas rien. C'est un des plus beaux territoires de notre pays. Et la qualité de vie doit y être cultivée par le bien manger, le bien vivre et les grands espaces, déclare le président de la collectivité.

Concernant la qualité de vie, David Margueritte veut que les habitants s'approprie leur collectivité avec plus de proximité. Les 11 anciens sièges des communautés de communes auront vocation à devenir des Maisons du Cotentin pour s'ouvrir au public. Le nouveau plan de mobilité sera lancé le 1er juillet prochain et qui renforcera le transport en communs entre les bourgs et centres villes du territoire, et l'Agglo accompagnera le projet de contournement sud-ouest de Cherbourg.