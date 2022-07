Côtes d'Armor : le député LREM Hervé Berville devient secrétaire d'Etat chargé de la Mer

Un Breton entre dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Hervé Berville, âgé de 32 ans, élu député LREM des Côtes d'Armor en 2017 et réélu en juin 2022, est nommé lundi 4 juillet secrétaire d'Etat chargé de la Mer en remplacement de Justine Bénin.

Un parcours brillant

Ancien élève du lycée des Cordeliers de Dinan et passé par une classe préparatoire littéraire au lycée Ernest-Renan de Saint-Brieuc, Hervé Berville a fait ses études à l'Institut d'Etudes Politiques de Lille avant de rejoindre la London School of Economics où il a obtenu une maîtrise universitaire en histoire économique. Entre 2013 et 2016, il a occupé un poste au Mozambique à l'Agence française du développement et en 2016 il était chargé de programme au Kenya. Dès 2016, Hervé Berville s'est lancé en politique comme référent pour les Côtes d'Armor des Jeunes avec Macron. Après René Pléven et Charles Josselin, Hervé Berville est le 3è député de la 2è circonscription des Côtes d'Armor depuis 1945 à devenir ministre.

Orphelin du Rwanda

Hervé Berville, originaire d'une famille Tutsi du Rwanda, a été évacué par l'armée française au début du génocide des Tutsis par les Hutus en 1994. Il a été adopté par une famille de Pluduno, dans les Côtes d'Armor.

Après René Pléven et Charles Josselin, Hervé Berville est le 3è député de la 2è circonscription des Côtes d'Armor depuis 1945 à devenir ministre. Chantal Bouloux, adjointe aux affaires sociales à la mairie de Dinan, qui était sa suppléante, va le remplacer à l'Assemblée nationale.

