Coup d'envoi amère de la campagne de Benoit Hamon à Marsannay-la-Côte

Cette fois c'est parti. A 44 jours du premier tour de la présidentielle, le Parti Socialiste de Côte-d'Or a lancé la campagne de Benoit Hamon, ce jeudi soir avec 3 premières réunions publiques. Ils n'étaient que 5 à Marsannay-la-Côte.

C'était censé être le coup d'envoi symbolique de la campagne de Benoit Hamon en Côte-d'Or. Ce jeudi soir, trois réunions publiques simultanées se tenaient dans le département. Au cellier de Clairvaux quasiment plein à Dijon, les cadres du parti ont trinqué et fait bonne figure, promettant le rassemblement. Les deux autres réunions en revanche, n'ont pas eu ces honneurs. L'une à Is-sur-Tille, l'autre à Marsannay-la-Côte où les voix ont résonné dans la grande salle Henri Berger. Là, pas de grands responsables du parti, pas d'élus. Juste le secrétaire de la section locale, un militant... et cinq sympathisants amères.

Cinq sympathisants seulement oui qui s'attendaient à rencontrer le PS de Cote d'Or ! La candidate aux législatives dans la circonscription devait d'ailleurs animer la réunion... mais elle non plus n'est même pas venue. Ça prouve bien à Henri, que le parti fait semblant de faire campagne : "Il n'y a personne, il n'y a pas une affiche dans l'agglomération. C'est une campagne cosmétique ! Moi je suis prêt à participer pour Hamon parce que c'est mieux que rien mais je suis très très déçu par l'ambiance au Parti Socialiste", explique cet ancien encarté au PS.

"Ils vont tous vers Macron mais qu'ils aillent avec Fillon à ce moment-là !"

Et le tour de table, certes rapide du coup, est unanime. "Le Parti Socialiste fait une primaire, récapitule Jean-Claude, un candidat est élu, et finalement chacun part de son côté ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? A quoi ils ressemblent ces élus socialistes ? Ils vont tous vers Macron, mais qu'ils aillent avec Fillon à ce moment-là, c'est la même politique", s'énerve le retraité pour qui le programme de la gauche devrait redonner la parole aux classes ouvrières.

Mais il n'y a pas que Macron qui déstabilise le jeu au PS. La division à la gauche de la gauche en déçoit plus d'un aussi. Arlette est même très amère. "Je suis un peu déçue par la tournure actuelle de la campagne et la réaction de Jean-Luc Mélenchon. On a une chance historique mais on ne va pas réussir à la saisir. On va avoir le choix entre un Fillon, et on sait ce qu'il est capable de faire, et une Marine Le Pen. Ça m'interroge. Franchement, je suis triste."

Et en face, dans cette salle ridiculement grande pour le petit groupe, Luc Leclerc, le secrétaire de la section PS de Marsannay-la-Côte, est bien obligé d'encaisser les coups puisqu'aucun cadre du parti ne s'est donné la peine de venir. Et pourtant, ce n'est pas un débutant. "C'était plus facile en 2012, se souvient le militant. Aujourd'hui, il faut convaincre encore plus et y compris à l'intérieur de notre famille politique. On est parasité par la candidature Macron. Certains cacique PS ont pris des options fortes avec lui, court-circuitant un peu le travail de fond des militants sur le terrain", admet quand même le secrétaire de la section.

Le terrain, Luc Leclerc y retournera quand même. Dès dimanche, pour tracter. Lui, compte bien se battre pour faire gagner Hamon.