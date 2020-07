Coup de théâtre à Creuse Grand Sud : la maire de Vallière prend la tête de la communauté de communes

Jean-Luc Léger perd son siège à la tête de la communauté de communes de Creuse Grand Sud. Contre toute attente, c'est la maire de Vallière qui vient d'être élue. Valérie Bertin a recueilli 24 voix lors du vote contre 20 au président sortant, Jean-Luc Léger.

Un début de séance qui donne le ton

Le président sortant, Jean-Luc Léger ouvre la séance à 19h, dans la salle polyvalente de Felletin. Sans surprise, il se déclare candidat à sa succession. C'est alors au tour de Michel Moine de s'exprimer. Le maire d'Aubusson n'a jusque là fait aucune déclaration sur cette élection. Il annonce officiellement qu'il n'est pas candidat à la président de la communauté de communes. Et c'est à ce moment la que Valérie Bertin sort du bois. Elle prend la parole : "à peine arrivés et déjà un échange entre Moine et Léger". Le ton est donné.

