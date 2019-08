Le président de l'Agglo de Montargis, Frank Supplisson, va quitter la vie politique locale

Montargis, France

Frank Supplisson, interrogé par France Bleu Orléans, ne souhaite pas s'exprimer publiquement. Mais selon nos informations, le président de l'Agglomération Montargoise et Rives de Loing va démissionner de ses fonctions de premier adjoint aux Sports à la Ville de Montargis, et il ne se représentera pas aux municipales en mars 2020. Il va officialiser sa décision lors du conseil municipal du 29 août.

Il n'aura plus aucun mandat à partir de mars 2020

En clair : Frank Supplisson restera simple conseiller municipal et conservera ses fonctions de président de l'Agglo Montargoise jusqu'à la fin du mandat, dans sept mois. Mais en mars prochain, il mettra un terme à dix-neuf ans de vie politique à Montargis.

Une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêts ouverte cette semaine

Selon une source dans l'entourage de Frank Supplisson, les soupçons de prise illégale d'intérêts dont il est l'objet (dans une affaire de location d'appartements) et qui ont entraîné, cette semaine, l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Montargis ont pesé dans la balance : "ça a fini de le convaincre, mais il réfléchissait à arrêter depuis un moment". Dans cette affaire, les policiers de la brigade financière d'Orléans devraient rapidement auditionner le président de l'Agglo de Montargis.

Des raisons personnelles et professionnelles évoquées également

Ex membre du cabinet de Nicolas Sarkozy et ancien directeur de cabinet du ministre Eric Besson, Frank Supplisson, 46 ans, est également dirigeant de plusieurs entreprises dans l'Est et le Nord de la France, "des activités qui l'occupent beaucoup et l'obligent à s'éloigner fréquemment de Montargis... et de sa famille", poursuit cette source. Cette dimension professionnelle et personnelle aurait donc pesé aussi dans le choix de celui qu'on présentait comme un grand espoir de la droite locale.

Une campagne de calomnies" (Jean-Pierre Door)

Sollicité par France Bleu Orléans, le maire (LR) de Montargis Benoît Digeon ne "souhaite pas commenter" avant que cela ne soit officiel mais confirme être informé de cette démission de celui qui est son premier adjoint, en charge des sports, du numérique et de l'intercommunalité.

Son prédécesseur à l'Agglo de Montargis, le député LR Jean-Pierre Door, lui, dénonce "une campagne de calomnies contre Frank Supplisson. C'est une personnalité extrêmement compétente dans le domaine sportif et surtout financier, ça fait vingt ans qu'il est à la mairie sans jamais qu'il y ait le moindre soupçon, le moindre problème. On le regrettera et beaucoup le regretteront."