Coup de tonnerre à Poitiers où le maire sortant Alain Claeys est battu par l'écologiste Léonore Moncond'huy

C'est un véritable coup de tonnerre qui a secoué la ville de Poitiers pour ce second tour des municipales 2020 puisque dès 19 heures, le maire sortant, Alain Claeys a reconnu sa défaite et souhaité la réussite à Léonore Moncond'huy, sa rivale écologiste. La tête de liste de Poitiers collectif l'emporte en effet avec 44% des voix devant l'ancien socialiste 34 % ! Dix points d'écart. Cela faisait depuis 1977 que la ville de Poitiers était socialiste. Alain Claeys, le poulain de Jacques Santrot avait lui été élu en 2008. Le dernier candidat de cette triangulaire, Anthony Brottier, représentant de la République en marche, lui s'en sort avec 22% des voix.

La nouvelle maire de Poitiers a 29 ans

Léonore Moncond'huy a 29 ans, et elle est conseillère régionale Europe-Écologie-Les Verts de la Vienne. C'est dans la soirée du mardi 12 novembre qu'elle a été désignée comme tête de liste pour "Poitiers Collectif" pour ces municipales de 2020. Invitée de France Bleu Poitou ce lundi semaine, elle a annoncé qu'elle renoncerait à ce mandat d'élue régionale pour se consacrer pleinement à la ville de Poitiers si elle devenait maire. C'est dans la même logique qu'elle avait prévenu qu'elle ne briguerait pas la présidence de Grand Poitiers.

"Poitiers s'est réveillée"

Léonore Moncondhuy remercie Alain Claeys pour son soutien à sa liste pour l'avenir de Poitiers. Mais la nouvelle maire en profite aussi pour remercier les Poitevins :

"Je suis très fière de Poitiers qui a su faire un choix audacieux"

Fierté également vis-à-vis de ses co-listiers de Poitiers collectif qu'elle félicite :

"Nous avons réveillé Poitiers, et Poitiers ne va pas se rendormir"

Depuis son fauteuil de l'hôtel de ville de Poitiers, Léonore Moncondhuy entend développer la justice sociale et l'écologie. Elle n'oublie pas non plus qu'elle a été élue par une petite partie seulement des Poitevins puisque très peu d'électeurs se sont déplacés aux urnes dans la capitale de l'ex-Poitou-Charentes. A 17 heures, le taux de participation était en effet de 37,79%, soit presque huit points de moins que le 15 mars dernier , et 21 points de moins par rapport à la même heure en 2014.