Coup de vis aux collectivités locales: le maire de Guéret dit stop

Des élus creusois accueillent avec effarement la demande d'économie de 13 milliards d'euros demandée aux collectivités locales. Et ils s'inquiètent de la suppression annoncée de la taxe d'habitation pour 80% des ménages.A Guéret, le maire Michel Vergnier assure ne pas voir comment de telles économies sont possibles.

Une ville comme Guéret ne peut plus faire ces efforts, Michel Vergnier, Maire de Guéret.

"On n'a pas remplacé un certain nombre de personnes qui partaient à la retraite. On ne remplace pas les personnes qui sont en arrêt maladie. On a fait des économies dans tous les secteurs, dans tous les services", explique le maire de Guéret pour qui "une ville comme Guéret ne peut plus faire ces efforts". Quant à la promesse de compensation de l'Etat, Michel Vergnier se montre dubitatif.