Coupe du monde 2022 : pas d'écran géant à Bordeaux, le maire écologiste Pierre Hurmic boycotte la finale

Finale ou pas, il n'y aura pas d'écran géant à Bordeaux pour le dernier match de la Coupe du monde de football entre la France et l'Argentine. Le maire Pierre Hurmic avait déjà, en octobre dernier , annoncé qu'il ne voulait pas être "complice de cette gabegie écologique". Mais avec l'épopée des Bleus au Qatar et la possible troisième étoile à décrocher ce dimanche, une partie de l'opposition municipale espérait un crochet arrière de la mairie écologiste.

Lors du dernier conseil municipal, mardi 13 décembre, l'ancien maire Nicolas Florian (Les Républicains) a interpellé la majorité : "Au mois d'octobre dernier, lors d'un débat autour de la Coupe du monde, j'avais proposé, si la France atteignait les demi-finales, pourquoi pas la finale, d'envisager la retransmission du match sur un écran géant. Cela s'était fait en son temps en 2018."

Fort des derniers succès de Mbappé et de ses coéquipiers, "j'ai refait la même proposition, poursuit Nicolas Florian, chef de file de l'opposition de droite, de créer un lieu festif. Ça peut se faire à Chaban, ça peut se faire ailleurs, avec un écran géant et que ça soit une fête nationale. Il y a eu un refus du maire de Bordeaux. C'est un peu dommage parce que c'est une occasion de ferveur populaire. Et il ne s'agit pas de savoir si on adhère ou si on boycotte. Il s'agit de soutenir notre équipe nationale, tout simplement." Le groupe macroniste Renouveau Bordeaux, par la voix de son patron Thomas Cazenave, s'est lui aussi positionné en faveur d'un écran géant pour la finale.

Pierre Hurmic : "Mes convictions, à la différence des autres, ne se négocient pas"

"J'ai dit non et ce sera non, jusqu'à la fin y compris pour la finale", répond Pierre Hurmic à ses opposants. "Parce que la France atteint les phases finales, demi-finale et finale, le Qatar devient un pays fréquentable au motif que la France est en tête de la compétition ? Mais voilà ce que je dit à mes opposants : c'est quoi ces convictions à géométrie variable ?", s'interroge le maire de Bordeaux.

"Il faut marquer notre opposition aux conditions dans lesquelles étaient organisées ce mondial, il y a les soupçons de corruption qui flottent en ce moment au Parlement européen avec là encore l'implication du Qatar", rappelle Pierre Hurmic qui ne suivra pas le dernier match des Bleus.

"Je serais tenté aussi de regarder sur mon poste de télévision (la finale, ndrl)", reconnaît le maire EELV mais "j'ai indiqué que je ne le ferai pas. Il ne faut pas qu'on perde nos capacités d'indignation au motif d'objectif sportif. Je suis en désaccord total avec le président Macron lorsqu'il nous dit qu'il ne faut pas politiser le sport. Ne me dites pas que cette Coupe du monde au Qatar n'est pas ultra politisée. Le Qatar s'en sert pour essayer de normaliser des relations que nous devrions avoir avec un pays qui n'est pas fréquentable. Donc je tiens bon."