Coupe du monde de football au Qatar : il n'y aura pas d'écran géant à Bordeaux, annonce Pierre Hurmic

Le maire (EELV) de Bordeaux Pierre Hurmic a annoncé ce dimanche, dans l'émission "Bartoli Time" sur RMC, qu'il n'y aurait pas d'écran géant pour retransmettre les matchs de la Coupe du monde de football au Qatar, qui débute le 20 novembre. La décision sera officiellement annoncée ce mardi en conseil municipal, ajoute Pierre Hurmic.

Gabegie écologique

"Ca fait un moment que j'ai pris la décision que nous ne pouvons pas être complice d'une telle gabegie écologique, sans parler du reste", explique le maire de Bordeaux. "Surtout au moment où on appelle nos concitoyens à la sobriété". Il cite le triste bilan écologique de la compétition, avec stades climatisés et nombreux avions faisant l'aller-retour pour transporter les supporters. Mais aussi le débat sur les droits humains, et la mort de nombreux ouvriers sur le chantier ainsi que les "conditions d'opacité assez étonnantes" autour de l'attribution de la compétition au Qatar.

Bordeaux n'est pas un cas isolé, les villes de Lille, Strasbourg, Rodez ou encore Bourg-lès-Valence ayant pris la même décision. En 2018, pour la précédente Coupe du monde remportée par les Bleus, en Russie, une fan zone avait été installée, uniquement pour la finale, au stade Chaban-Delmas à Bordeaux.

Interrogé par RMC pour savoir si lui, personnellement, regarderait la coupe du monde, Pierre Hurmic a répondu par la négative. "Pas un quart de seconde mon poste de télévision ne sera allumé", dit-il, "en cohérence" avec la décision prise. Il n'appelle toutefois pas ses concitoyens à faire de même. "Je ne suis pas directeur de conscience des Bordelais. Chacun fait comme il le veut", conclut le maire.