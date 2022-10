Coupe du monde au Qatar : Périgueux n'installera pas d'écran géant

C'est une décision politique et économique. La mairie de Périgueux annonce qu'elle n'installera pas d'écran géant et de fan zone pour la Coupe du monde de football au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre 2022. Les élus ont pris cette décision lors du Conseil municipal de ce mercredi. Après Bordeaux, Nancy, La Rochelle ou Paris , Périgueux décide donc aussi de boycotter le mondial.

Une décision pour protester contre le non respect des droits humains et écologiques

La mairie veut protester, par cette décision, contre le non respect des droits humains et écologiques. La Coupe du monde de football au Qatar fait polémique à cause des milliers d'ouvriers morts recensés sur les chantiers. L'événement est aussi vivement critiqué pour ses stades climatisés . Mais la suppression des écrans géants est aussi une mesure d'économie d'énergie, comme le concède la mairie.

A Boulazac, l'association des commerçants avait organisé une fan zone l'été 2021 pour l'Euro mais ce n'est pas reconduit cette fois ci non plus.