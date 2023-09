Coupe du monde de rugby 2023 : Emmanuel Macron sifflé au Stade de France lors de son discours d'ouverture

Le président de la République a été accueilli par des huées vendredi au stade de France, où se jouait le premier match du Mondial opposant la France à la Nouvelle-Zélande . Des "Allez les Bleus" sont également descendus des gradins quand le chef de l'État a fait applaudir "toutes les équipes" et quand il a appelé de ses vœux une victoire française au terme des huit semaines de compétition.

"Le roi Macron hué par le peuple français ! Nous ne le laisserons jamais tranquille ! Allez les Bleus !", a commenté sur X (ex-Twitter) le coordinateur de LFI Manuel Bompard. "Le peuple n'oublie pas les insultes et la réforme des retraites. Il a eu l'accueil qu'il mérite", a ajouté Bastien Lachaud, député LFI de Seine-Saint-Denis, en référence à la très contestée réforme, qui a fait descendre dans la rue en début d'année à chaque fois des centaines de milliers de personnes lors d'une série de manifestations.

"Place au jeu", a lancé le chef de l'État à la fin de son discours, qui suivait une cérémonie d'ouverture dans laquelle l'acteur français Jean Dujardin, oscarisé pour "The Artist", a célébré pendant une vingtaine de minutes "l'art de vivre à la française".

Grand amateur de rugby, l'acteur était entouré de 44 artistes professionnels, 240 bénévoles et d'une trentaine de "personnalités représentatives et emblématiques" de l'hexagone. Parmi ces invités, issus du cinéma, de la musique, de la danse, des cultures urbaines ou encore de la gastronomie et de l'artisanat : les chefs Guy Savoy et Yves Camdeborde, l'ancienne internationale de rugby Lénaïg Corson, le chanteur Vianney, la danseuse étoile Alice Renavand, le photographe Yann Arthus-Bertrand, ou le pâtissier Pierre Hermé.