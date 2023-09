Coupe du monde de rugby : Antoine Dupont et Jean Dujardin contre la "récupération" de Valeurs Actuelles

En pleine coupe du monde de rugby, c'est un message fort. Ce samedi, le chouchou du public et capitaine du XV de France et joueur du Stade Toulousain, Antoine Dupont, a affiché son mécontentement d'être en Une de "Valeurs actuelles". Une colère partagée par Jean Dujardin. Le magazine d'extrême-droite a, en effet, utilisé une photo des deux hommes pour orner sa couverture en titrant sur "La France rugby". Dans une story postée sur son compte Instagram , le comédien oscarisé et créateur de la cérémonie d'ouverture de la coupe du monde de rugby a immédiatement fait savoir qu'il ne partageait pas les valeurs du magazine. "La France rugby oui, vos valeurs non. Pas de récupération. Merci." a publié Jean Dujardin.

ⓘ Publicité

Sur sa couverture, Valeurs actuelles vante les "supporters bien élevés", les "joueurs patriotes" et les "valeurs exemplaires d'un sport devenu modèle de société". S'il n'a pas pris publiquement la parole, Antoine Dupont s'est aussi immédiatement désolidarisé de la "récupération" de Valeurs Actuelles en repartageant la story du comédien.

Compte Instagram d'Antoine Dupont, le capitaine du XV de France.

Cette prise de position n'est pas anodine, quelques semaines après la polémique sur le recrutement de Bastien Chalureau au sein de l'équipe de France de rugby. Le joueur de Montpellier a été condamné à six mois de prison avec sursis, en 2020, pour violences racistes sur deux autres joueurs de rugby. Il a fait appel de sa décision et les faits seront rejugés en novembre 2023. Mais ce recrutement avait provoqué un tollé. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra allant jusqu'à prendre position, appelant à "laisser la justice faire sereinement son travail, dans le respect de la présomption d'innocence".