Coupe du monde de rugby féminin : la composition des Bleues pour leur match face aux Fidji

L’encadrement du XV de France Féminin vient de communiquer la composition pour la dernière rencontre des Bleues dans la phase de poules face aux Fidji, samedi à 8h15 (heure française), au stade Northland Events Centre de Whangarei.

Pour cette dernière rencontre de phase de poules, le staff tricolore a souhaité impliquer l’ensemble des filles du groupe. En effet, onze changements sont à prévoir dans le XV de départ.

Beaucoup de changements

Dans ce XV très remanié, quatre toulousaines sont titulaires : Gaëlle Hermet est bel et bien de retour, avec le brassard de capitaine. Céline Ferer est sélectionnée aussi, tout comme Maëlle Filopon.

En l'absence de Laure Sansus, forfait en raison d'une blessure pour le reste de la Coupe du monde, Pauline Bourdon (41 sélections ) hérite du poste de demie de mêlée, associée à l'ouverture à la plus expérimentée des Bleues. Dans cette composition trois blagnacaises sont également titulaires : Coco Lindelauf, Emilie Boulard et la jeune Melissande Llorens. Trois autres blagnacaises sont sur le banc des remplaçantes : Célia Domain, Charlotte Escudero, et Lina Queyroi.