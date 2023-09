Coupe du monde de rugby : la ministre des Sports au stade de la Beaujoire à Nantes pour Irlande-Tonga

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra était à la Beaujoire ce samedi soir pour parler sécurité. Juste avant le coup d'envoi du match de rugby Irlande-Tonga à Nantes, match de poule du groupe B de cette Coupe du monde de rugby 2023, elle a visité les abords du stade, et notamment le PC sécurité.

Plus de 15 jours après l'agression d'une famille supportrice de l'OM par des fans du FC Nantes lors d'un match de foot

et à moins d'un an des JO de Paris, la ministre a tenu à s'assurer que tout était en ordre pendant cette Coupe du monde de rugby. "C'est très important pour nous que cette Coupe du monde soit organisée d'une manière aussi irréprochable que possible, à la hauteur de la réussite sportive de l'événement", détaille la ministre des Sports.

"Nous avons de très bonnes conditions de sécurité" - Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports

"C'est vraiment le sens de ma présence ici, de m'assurer sur chacun des stades et chacun des sites que cette expérience est fluide, poursuit-elle. Nous avons évidemment de très bonnes conditions de sécurité. On sait qu'à Bordeaux, les choses se sont passées un petit peu moins bien le week-end dernier, donc pour moi être ici auprès des Irlandais, c'est très important."

Environ 750 policiers et gendarmes étaient déployés ce samedi soir à la Beaujoire selon la ministre des Sports, sans compter les agents de sécurité privée.