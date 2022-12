Coupe du monde : nombreuses réactions politiques après la qualification de la France en finale

L'équipe de France est en finale de la Coupe du monde de football, après la victoire des Bleus face au Maroc (2-0), mercredi soir. La France affrontera donc l'Argentine, dimanche 18 décembre 2022. Un match très attendu par les fans de foot du monde entier. L'Albiceleste tentera de prendre sa revanche, quatre ans après avoir été sorti par les Bleus en huitièmes de finale lors de la Coupe du monde 2018. Surtout, le prodige Lionel Messi donnera tout pour devenir champion du monde et ainsi décrocher le seul titre qui manque encore à son palmarès.

En France, les regards sont encore tournés vers le match face aux Lions de l'Atlas. Et les réactions politiques sont très nombreuses. A commencer par Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat qui avait appelé à ne "pas politiser le sport", a pourtant fait le déplacement au Qatar pour assister à la demi-finale.

L'enthousiasme d'Emmanuel Macron

Après la rencontre, le président de la République s'est dit "immensément fier", et a souligné le rôle du sélectionneur Didier Deschamps. "Jamais deux sans trois. Donc Didier Deschamps est là avec sa "baraka", a-t-il commenté. Emmanuel Macron a salué nommément Olivier Giroud, Antoine Griezmann et sa "générosité inouïe", mais aussi Kylian Mbappé et les buteurs du soir Théo Hernandez et Randal Kolo Muani.

A droite, Valérie Pécresse, ex-candidate Les Républicains à la présidentielle exulte : "Quel match. Quelle équipe. La France est si fière de vous Dimanche : ramenez-nous la coupe à la maison". Marine Le Pen, cheffe de file des députés Rassemblement National, salue quant à elle "toute l'équipe et son entraineur pour cet exploit sportif et cette performance collective."

Plus de frilosité à gauche

C'est peut-être à gauche que les réactions sont les plus timides. Peu de cadres de la NUPES et de la France insoumise ont réagi publiquement à la qualification de la France en finale de la Coupe du monde. Un peu avant le match, des députés LFI ont observé une minute de silence en hommage aux ouvriers morts sur les chantiers de la compétition au Qatar. Ils ont appelé une nouvelle fois à un boycott politique du championnat . Le député LFI de la Somme, François Ruffin, fan de football, a tout de même adressé ses félicitations au Maroc pour son parcours.

A l'étranger, Joe Biden a tweeté une photo prise durant le match. Il regarde la télévision en compagnie d'Aziz Akhannouch, le premier Ministre du Maroc. Dans son message, le chef d'Etat américain loue le parcours "remarquable" des Lions de l'Atlas.

Enfin, beau joueur, le sélectionneur marocain Walid Regragui a salué la victoire tricolore, après le match. "Félicitations à l’équipe de France. C’est une grande équipe, on peut dire que c’est le meilleur pays au monde en termes de football", a-t-il déclaré en conférence de presse.