Coupes du budget aux associations à Saint-Étienne : Pierrick Courbon dénonce "l'austérité" de la mairie

Les coupes sont plus drastiques qu'attendues dans le budget des associations stéphanoises. L'opposition municipale constate lundi 27 mars que les réductions des subventions atteignent deux-millions-cent-soixante-dix-mille euros, contrairement au million et demi de baisse que la mairie de Saint-Étienne avait annoncé en janvier lors des débats d'orientation budgétaire. Une "austérité" budgétaire que Pierrick Courbon, élu d'opposition, compte bien dénoncer lors du conseil municipal ce lundi.

"Des économies de bout de chandelle"

"La baisse des subventions aux associations sera le principal marqueur du budget d'austérité présenté par Gaël Perdriau" attaque d'emblée l'élu socialiste, scandalisé par cette coupe dans le budget des associations qui s'établit à 13 millions d'euros en 2022 ( en 2016, il s'élevait à 21 millions d'euros ). "C'est un contre sens politique majeur de baisser les subventions aux associations dans la période où elles sont confrontées, elles aussi à un certain nombre de difficultés" et Pierrick Courbon d'énumérer la hausse des coûts de fonctionnement, la crise du bénévolat etc."

Des coupes sous quels critères?

Selon sa collègue écologiste Julie Tokhi, dans l'opposition également, certaines associations vont ainsi voir leurs financements municipaux amputés de 28%, comme l'association Chrysalide , ou jusqu'à 50% pour une autre structure qui lutte contre l'alcoolisme. Les deux élus demandent que la majorité clarifie les critères pour décider de ces coupes budgétaires.

Nous avons sollicité une interview auprès de Gaël Perdriau, pour que le maire de Saint-Étienne puisse expliquer ses choix, mais il a décliné notre invitation.