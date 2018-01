En s'engageant corps et âme dans le dossier du contournement de Beynac, Germinal Peiro ne s'est pas fait que des amis. La signature de l'arrêté autorisant le début des travaux par la préfète de Dordogne ce lundi n'a fait que raviver les tensions qui existent entre le président du Département et ses opposants. Ce mardi 30 janvier, Bernard Cazeau s'est même fendu d'un tweet dans lequel il accuse Germinal Peiro d'être un "coupeur de tête". "C'est humoristique mais c'est le genre de personne qui lorsque vous n'êtes pas d'accord avec lui dit que ce n'est que pour des raisons politiciennes. On ne peut aller contre son avis. Ça situe vite l'individu," explique le sénateur La République en Marche.

G.Peiro... le coupeur de tête !!! pic.twitter.com/Fksn2Drspg — Bernard Cazeau (@bernardcazeau) January 30, 2018

Pour illustrer son tweet, Bernard Cazeau a posté une photo prise dans la salle de restauration d'un hôtel quatre étoiles de Strasbourg sur laquelle on peut voir une tête de zèbre accrochée à un poteau. "Il prend des risques vis-à-vis de l'environnement. Il a fait preuve d'un esprit buté sur une affaire qui n'est pas utile aujourd'hui. J'en ai pris conscience au fil des années. J'aurais pu le faire dès 2003 mais si je ne l'ai pas fait c'est que j'avais mes raisons. C'est une bêtise. Une erreur environnementale et financière. _C'est une victoire à la Pyrrhus, une victoire qui n'est pas sans lendemain._" Voilà Germinal Peiro rhabillé pour l'hiver.