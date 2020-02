Municipales à Aix-en-Provence : Maryse Joissains sera bien candidate à sa succession

La maire LR d'Aix-en-Provence Maryse Joissains a obtenu ce mercredi 20 février en justice l'annulation de sa peine d'un an d'inéligibilité et de six mois de prison avec sursis. Elle pourra donc se présenter aux élections municipales en mars.