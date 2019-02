Courbevoie : la tour RTE fait trop de bruit, la mairie lui réclame 7.500 euros d'amende

C'est un conflit qui dure depuis plusieurs années : le système de refroidissement situé au sommet de la tour Marchand perturbe la vie et le sommeil de ses voisins. Certains ont même lancé une pétition pour réclamer un isolement phonique. RTE n'agit pas, alors la mairie vient de prendre un arrêté.

Le conflit dure depuis plusieurs années. En cause, le système de refroidissement situé au sommet de la tour Marchand, surnommée la tour RTE, qui perturbe le sommeil et la vie de ses voisins. Certains ont même lancé une pétition sur internet pour réclamer l'installation d'un système d'isolation phonique. Des experts sont passés, et ils ont constaté l'existence de ces nuisances sonores. RTE en a été informé, mais elle n'a pas réagit. La mairie a donc décidé de durcir le ton.

La ville de Courbevoie réclame en effet 7.500 euros à la société RTE. Tant que celui-ci n'aura pas effectué les modifications nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores, il devra également payer une astreinte de 750 euros par jour.