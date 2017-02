Course aux parrainages : les maires de l'Yonne très sollicités

La course aux parrainages bat son plein, à 2 mois du premier tour de la présidentielle. Les maires des communes de l'Yonne sont très sollicités pour donner leur signature. Trop, pour certains.

C'est en quelque sorte le coup d'envoi officiel de la campagne présidentielle. A partir de ce jeudi 23 février, les maires pourront envoyer leur parrainage. Et pour la première fois dans le cadre d'une présidentielle, le Conseil Constitutionnel publiera les noms des élus et leur choix.

Des mails, des courriers, des appels téléphoniques... et parfois des menaces

Les maires des petites communes de l'Yonne sont très sollicités, depuis des semaines. "Nous recevons de nombreux mails, de nombreux courriers, et également des appels téléphoniques, précise Dominique Vérien, maire (UDI) de Saint-Sauveur-en-Puisaye et présidente de l'association des maires ruraux de l'Yonne. L'élue en sourirait presque jaune : "nous ne sommes pas des idiots, ce n'est pas parce qu'on écrit une fois tous les 5 ans aux maires ruraux qu'on considère qu'on est importants".

Nous recevons aussi des lettres de menaces, si jamais on ne souhaite pas donner notre signature à un petit candidat. Des menaces de traîner tous les maires qui n'ont pas voulu donner leur signature devant le tribunal des Droits de l'Homme. Il y a également des candidats farfelus qui nous appellent - que moi en tout cas je considère farfelus - mais certains arrivent quand même à avoir leurs signatures, on en déjà vu. - Dominique Vérien, présidente de l'association des maires ruraux de l'Yonne

Jean-Claude Lemaire, maire de Joux-la-Ville depuis 35 ans, donne lui la même réponse à tout le monde : non. Il garde une mauvaise expérience en travers de la gorge : "j'avais donné une fois mon parrainage à un tout petit parti, en me disant "bon, pourquoi pas"... j'étais tout jeune maire à l'époque. Ça m'a valu d'avoir une étiquette. Et c'est toujours la même chose. Donc je ne donne plus jamais mon parrainage"

Ces parrainages favorisent les grands partis. Ce n'est pas très démocratique. Comme je n'en fais pas grand cas, je classe en verticale, point. Mon boulot de maire n'est pas de donner ma voix à un candidat à la présidentielle - Jean-Claude Lemaire, maire de Joux-la-Ville

Les candidats ont jusqu'au 17 mars pour réunir 500 signatures d'élus et pouvoir ainsi se présenter à l'élection.