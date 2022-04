Présidentielle 2022 : courte victoire d'Emmanuel Macron au second tour en Berry

Alors qu'à l'échelle nationale, Emmanuel Macron est réélu président de la République avec 58% des voix, le Berry offre deux visages à l'issue du second tour : les agglomérations ont largement élu Emmanuel Macron quand les campagnes ont voté majoritairement pour Marine Le Pen.

Emmanuel Macron est réélu président de la République avec plus de 58% des suffrages.

L'Indre et le Cher ont majoritairement soutenu le projet d'Emmanuel Macron face à celui de Marine le Pen à l'issue du second tour de l'élection présidentielle. Le candidat LREM l'emporte avec 51,1% des suffrages dans l'Indre et 52.51% des voix dans le Cher.

Un territoire à deux visages, partagé entre villes et communes rurales

Dans le détail, le président Macron, réélu avec 58% des suffrages à l'échelle du pays, l'emporte dans les principales villes de l'Indre : 62.4% à Châteauroux, 57.55% à Argenton, 53,7% au Blanc, 53,3 à Issoudun 53.01% à Valençay et même 59,2% à la Châtre. En revanche, dans les zones rurales, la candidate du RN, Marine Le Pen, arrive largement en tête. Elle atteint même, par exemple, 72,7% des suffrages à Meunet-Planches et 76.8% à Bretagne.

Même schéma dans le Cher : le président sortant s'impose sans peine à Bourges (66.29%) mais aussi à Sancerre (67,36%). La victoire est là, mais nettement plus serrée à Saint Amand Montrond (52.24%) et à Vierzon (51.99% ) ou encore à Aubigny/Nère (51.4%). Dans les zones rurales du Cher, comme dans l'Indre, Marine Le Pen réalise des scores importants : 65.26% à Argenvières, 66.76% à Beffes et 72.29% à Chalivoy-Milon par exemple.