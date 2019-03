Coût de la fusion des régions : "Envoyé Spécial" s'intéresse à la Nouvelle-Aquitaine

Bordeaux, France

Le coût de la fusion des régions est au programme d'Envoyé Spécial ce jeudi soir sur France 2 (21h). La Nouvelle-Aquitaine fait partie des territoires concernés par le reportage, qui s'intéresse donc au coût de la fusion du Limousin, du Poitou-Charentes et de l'Aquitaine. Le magazine d'investigation, dans sa bande-annonce, donne le ton : "Envoyé spécial [a enquêté] sur les aberrations de la réforme." La région Nouvelle-Aquitaine s'en sort plutôt la tête haute, assure le réalisateur du magazine, le journaliste Paul Gasnier : "Je ne dirais pas que la Nouvelle-Aquitaine est mauvaise élève. On est allés dans cette région car c'est la plus grande de France, et que le président de région Alain Rousset a un discours très critique sur la fusion."

Trois ans après la fusion, un bilan plus que mitigé

La volonté du reportage est de tirer un bilan, trois ans après la fusion des régions, et de vérifier si les économies évoquées lors de la réforme ont bien eu lieu. La réponse est non. Il y a bien eu des économies à la marge, sur "les marchés d'assurance ou encore les bâtiments" explique Andréa Brouille, vice-présidente de région en charge des finances, mais pas sur le reste, notamment les dépenses de fonctionnement. Les économies ne pourront se faire qu'à long terme, le temps de lisser tout le mille-feuilles administratif. "Il faut déjà fusionner tous les dispositifs qui existaient sur nos territoires puis les fusionner pour avoir des services plus efficaces sur tout le territoire."

Reportage - La Nouvelle-Aquitaine, pas une "mauvaise élève" de la fusion des régions Copier

Une augmentation de 339 millions d'euros entre 2015 et 2017

Si l'on compare les dépenses cumulées par l'Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes à l'époque où ces trois régions fonctionnaient séparément, on constate que la Nouvelle-Aquitaine dépense davantage : un différentiel de 339 millions d'euros entre 2015 et 2017, selon les données des comptes individuels des collectivités. Une augmentation liée à de nouvelles dépenses ("Envoyé Spécial" prend l'exemple dans sa bande-annonce des panneaux autoroutiers qui ont dû être changés), et à la hausse des dépenses existantes, notamment sur le fonctionnement et les salaires.

Au sommaire jeudi :



➡ Quand la justice se trompe

➡ Nos très chères régions !

➡ Les oubliés de Kaboul#EnvoyeSpecialpic.twitter.com/L1uexnodbR — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) March 25, 2019

En Nouvelle-Aquitaine, désormais plus grande région de France, il y a de nouveaux coûts de déplacement : élus et agents territoriaux doivent parfois se rendre à l'autre bout de la région, ce qui entraîne un surcoût de frais de transports, par rapport à l'époque où il fallait simplement traverser le Limousin ou l'Aquitaine. Il y a aussi une augmentation des salaires de tous ceuxi qui travaillent à la région, égalisés à la hausse. Un choix parfaitement assumé par Andréa Brouille : "Un agent qui est ex-Limousin ne peut concevoir de gagner moins ou plus qu'un agent ex-Aquitaine. Cela a un coût salarial, mais c'est un vrai choix que nous avons fait, que tout le monde gagne la même chose."

Des économies ? "Pas avant 10 ou 15 ans"

Le bilan de la fusion des régions, sévère, ne semble pas surprendre grand-monde, y compris du côté des agents territoriaux. Pour le secrétaire général de la CGT des personnels de la région Nouvelle-Aquitaine, Damien Moncassin, la hausse des dépenses n'est pas surprenante, elle est même inévitable si on veut maintenir le niveau des services publics et des salaires des fonctionnaires. Damien Moncassin ne voit pas comment on peut faire des économies sur le court terme. Pour lui, ce ne sera pas avant "10 ou 15 ans."