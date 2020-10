Couvre-feu à Grenoble : "Il vaut mieux être sous perfusion économique que sous perfusion en réanimation"

Pour lutter contre le coronavirus, un couvre-feu de 21h à 6h sera instauré à partir de samedi dans la capitale et huit métropoles dont celle de Grenoble. La conseillère municipale d'opposition grenobloise et députée de la majorité LREM Émilie Chalas réagit sur France Bleu Isère ce jeudi matin.

Emmanuel Macron place la métropole sous couvre-feu à partir de la nuit de vendredi à samedi, de 21h à 6h. On attrape le virus seulement la nuit ?

Évidemment que non, la réalité c'est l'impact des chiffres, le taux d'incidence. En juillet, en Isère, après le confinement et une bonne application des gestes barrières, on était à 4 cas positifs sur 100.000 habitants et aujourd'hui, on est à 290 sur 100.000 habitants. Dans la métropole, on est 435 cas positifs sur 100.000 habitants, c'est 100 fois plus qu'en juillet donc il faut agir !

Agir cela aurait pu passer par un reconfinement toute la journée et pour tout le monde parce que ceux qui travaillent le soir, les restaurateurs, le milieu de la culture, les bars se disent qu'ils payent encore une addition salée...

Cela aurait pu être une reconfinement général, on voit qu'ailleurs en Europe que les dispositifs sont beaucoup plus fermes qu'en France. Aux Pays-Bas, tous les commerces, restaurants et bars sont fermés pendant un mois, y compris pendant la journée. Même chose en Espagne et en Irlande on ferme les écoles. Bien sûr que cela aurait pu être pire mais on va étape par étape pour éviter de condamner la vie économique justement.

Comment éviter de faire couler le pays et d'avoir une deuxième vague qui nous submerge ?

Ce serait terrible de reconfiner et j'espère qu'on y arrivera pas. Ces mesures de couvre-feu vont s'accompagner de mesures d'aide à la fois pour les commerces, bars et activités nocturnes mais je pense aussi à l'événementiel. On a eu une manifestation à Grenoble sur les organisateurs de mariage, on a un sujet sur l'événementiel sportif, toutes les boîtes ferment, souffrent voire coulent donc on a un vrai sujet d'accompagnement économique mais en même temps on a un vrai sujet sanitaire.

Ces gens-là veulent travailler, ils ne veulent pas être sous perfusion de l’État...

Il vaut mieux être sous perfusion économique que sous perfusion en réanimation. Sauvons des vies collectivement, sauvons des vies !

Quel est le risque vraiment ? 36 personnes en réanimation en Isère ces dernières 24 heures, nous sommes plus d'un million d'habitants. Sommes-nous déjà au seuil d'alerte ?

36 personnes en réanimation ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus de malades graves du coronavirus qui sont hospitalisés. Ensuite, tous les gens qui sont malades et symptomatiques ne sont pas forcément à l'hôpital. Sur ces 36 personnes en réanimation, seules 4 ont plus de 80 ans. Je le précise car on voit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Eric Piolle (le maire écologiste de Grenoble, ndlr) "fait du Mélenchon" en allant parler toutes les cinq minutes sur France Inter pour dire des âneries. La covid-19 touche tout le monde et notamment entre 50 et 55 ans. La difficulté est que les jeunes sont de plus en plus contaminés et ils sont asymptomatiques donc ils contaminent leurs proches donc il faut réguler cela.

Le maire de Grenoble disait juste qu'il demandait de la transparence sur les profils des malades qui sont en réanimation...

Il a effectivement posé cette question mais il peut regarder les chiffres du ministère de la santé car ils sont à disposition et il a donné l'exemple de cette mamie de plus de 80 ans qui va dans les bars, c'était ridicule ! Il faut arrêter la démagogie.

Émilie Chalas, je vous sens très solidaire du gouvernement et des propos d'Emmanuel Macron hier. Vous étiez critique sur LREM et son fonctionnement il y a quelques jours. Quelle est votre position ? Il faut critiquer mais pas trop ? Vous dites que le parti fonctionne mal et qu'il est misogyne mais en même temps il faut se serrer les coudes ?

On est dans une période de crise qui nécessite que l'on puisse porter collectivement des mesures difficiles, qui ne sont simples pour personne.

Regrettez-vous vos critiques ? Vous ne vous êtes pas fait que des amis dans votre propre parti...

En politique, nous ne sommes pas là pour nous faire des amis. Nous sommes là pour porter des convictions, dire les choses et parler. En 2017, j'ai voté Emmanuel Macron, et j'espère qu'il repassera en 2022, avec mes convictions de centre-gauche, de justice sociale, de solidarité, d'obligation de la transition écologique. Aujourd'hui, ces valeurs j'ai envie de les retrouver dans La République en Marche. Je le dis aussi comme un appel, en disant "attention". Et je ne suis pas la seule à penser cela. Nous devons rassembler cet électorat du centre-gauche, du centre-droit et commencer à penser tous ensemble.

Avec évidemment l'objectif pour vous d'être réélue dans deux ans alors que votre étiquette LREM n'est pas très porteuse ?

Je ne peux pas dire qu'en ce moment nous soyons vraiment portés sur l'élection (présidentielle de 2022, ndlr). Il y a d'abord les départementales et les régionales où on voit bien que les électeurs n'y sont pas non plus. Les considérations électoralistes viendront mais chaque chose en son temps, sortons d'abord de la crise et sauvons des vies.